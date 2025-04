Le Zenbook DUO, nouvelle génération: l’âge de raison

Le premier essai, avec le Zenbook DUO, d’Asus, avait représenté un moment d’émerveillement; un retour à cette audace technologique qui a longtemps caractérisé le secteur de la techno, avant que tous les appareils ne finissent par se ressembler. La deuxième séance de test, avec la plus récente déclinaison de cet ordinateur portatif hors normes, s’est avérée un peu moins renversante, mais est venue confirmer les avantages de cette machine fort efficace.

Bien entendu, le terme duo signifie toujours que l’ordinateur est en fait une combinaison de deux écrans: le premier, dans la position classique, et le second encastré dans la base du portatif. Nous avons donc accès à deux écrans de 14 pouces, cadencés à 120 Hz et affichant une résolution 3K.

Et comme la dernière fois, le clavier amovible vient s’installer, via de petits aimants, sur ce second écran, si l’on souhaite utiliser l’ordinateur en mode « traditionnel ».

Par contre, si l’on désire ajouter un peu de folie, dans notre vie, ou si, de façon plus prosaïque, on dispose d’assez d’espace de travail, il suffit de déployer le pied, à l’arrière de l’écran supérieur, et de détacher le clavier pour disposer de deux écrans superposés offrant une zone de travail amplement suffisante pour les travailleurs multitâches qui ne veulent pas passer leur temps à changer de fenêtre.

Si cette configuration est la plus « logique », il est aussi possible d’installer les deux écrans pour que ceux-ci ressemblent aux pages d’un livre. Contrairement à la version précédente de l’appareil, toutefois, le pied situé à l’arrière ne semble pas conçu pour cette utilisation, même si l’ordinateur lui-même reconnaît la nouvelle orientation des écrans et fait pivoter l’affichage automatiquement.

Est-ce un reliquat de la précédente version? Veut-on nous amener à utiliser cet ordinateur, légèrement lourd au demeurant, comme quelque chose qui ressemble à une tablette double? Non pas que la chose pose problème, bien franchement, mais la situation demeure quelque peu étonannte.

Un atout pour les artistes?

Autrement, ce Zenbook DUO brille donc de mille feux lorsqu’il est employé comme poste de travail à deux écrans: il suffit d’y connecter un clavier via Bluetooth – faute d’espace, le clavier détachable intégré est fonctionnel, mais sans plus –, ainsi qu’une souris, et le tour est joué.

D’ailleurs, après avoir utilisé le tout pendant plusieurs heures, il est clair que le DUO atteint largement les objectifs qu’on peut lui fixer: il s’agit d’un appareil rapide, aux écrans de grande qualité – des écrans tactiles, bien sûr –, et qui peut évidemment se transformer en portatif en un tournemain.

Maintenant, il est nécessaire de se poser la sempiternelle question: le prix en vaut-il la chandelle? Est-on prêt à dépenser au moins 1800$ pour un ordinateur portatif à deux écrans? L’appareil séduira les plus audacieux, ou encore les créateurs, notamment ceux et celles qui pourraient avoir besoin de plus d’espace pour du montage photo, du dessin, etc.

Pour le travail de bureau ordinaire, toutefois, cet ordinateur portatif est davantage une preuve de concept qu’un incontournable. Un moment de folie dans un monde hélas trop souvent gris et terne.