Découvrir, en temps de crise, à quoi sert un département de l’Agriculture

À quoi sert un département de l’Agriculture? Les Américains sont sur le point de le découvrir, avec trois effets collatéraux des coupures annoncées par la nouvelle administration: parasites, prix à l’épicerie et banques alimentaires.

Parasites et chiens dépisteurs

Parmi les milliers d’employés du département de l’Agriculture qui ont abruptement été mis à pied le 13 février, il y a des inspecteurs des aliments et des maîtres-chiens dont les animaux sont entraînés à dépister des parasites ou des espèces invasives dans des arrivages de plantes, de fruits ou de légumes.

Le magazine Wired estimait, dans un article paru le 17 mars, qu’un cinquième de ces entraîneurs, regroupés sous le National Dog Detection Training Center du ministère de l’Agriculture, étaient temporairement ou définitivement suspendus. « Ce n’est pas quelque chose qui peut être remplacé par l’intelligence artificielle », notait le magazine.

En ajoutant à ces chiens spécialisés les inspecteurs des aliments mis à pied, ce sont des quantités indéterminées de nourriture en attente de livraison qui vont pourrir dans les ports, pour le plus grand plaisir des parasites. Le port de Los Angeles aurait perdu à lui seul 35% de son personnel chargé de la « protection des plantes et des quarantaines ». Le 5 mars, une agence fédérale indépendante avait ordonné que soient réembauchées temporairement près de 6000 personnes, mais à la mi-mars, les employés touchés étaient toujours dans le noir quant à ce qui les attendait.

Il s’agit souvent de gens extrêmement spécialisés — en procédures à suivre pour une quarantaine, en entomologie (pour identifier des insectes) ou en agro-alimentaire: ils sont la première ligne de protection des agriculteurs et des supermarchés des États-Unis contre l’entrée d’espèces invasives.

Factures à l’épicerie

Si moins de nourriture est livrée aux supermarchés, ou si la chaîne d’approvisionnement est rompue, il en résultera des prix plus élevés pour différentes catégories d’aliments.

Déjà, le prix des oeufs était affecté par la grippe aviaire: depuis la fin de 2024, les éleveurs de volaille des États-Unis ont dû euthanasier plus de 30 millions de leurs animaux, pour tenter de limiter la propagation de l’épidémie. Cela représente au moins 10% des capacités de ponte sur le territoire américain, et ça a un impact, depuis quelques semaines, sur la disponibilité des oeufs dans les supermarchés — et par conséquent, sur les prix.

Banques alimentaires

Autre conséquence des coupes annoncées ces dernières semaines, le département de l’Agriculture a interrompu ses livraisons aux banques alimentaires, ont confirmé au magazine Politico les représentants de ces organismes dans une demi-douzaine d’États. Au cours de la dernière année fiscale, ces livraisons avaient eu une valeur de 500 millions de dollars. Le département de l’Agriculture achète directement aux fermiers, et redistribue aux banques alimentaires. Si, en plus, les prix à l’épicerie doivent augmenter, les familles les plus démunies seront doublement affectées.

De la même façon, expliquait le département sur son site web l’an dernier, plus d’un milliard de dollars servait à soutenir les achats d’aliments locaux par « les écoles, les garderies, les banques alimentaires et autres institutions ». Ce programme a également été interrompu.