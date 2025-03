Grid Ranger, ou quand Tron rencontre Tempest

Trois niveaux: à peine trois niveaux pour triompher des gardiens de la Grille et réussir à s’échapper de ce monde numérique. Dans Grid Ranger, un shoot’em up développé et publié par Pixeljam, nos réflexes seront mis à rude épreuve… mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Pour un titre si court, le concept est à l’avenant: nous contrôlons un vaisseau en forme de cône qui devra traverser diverses sections des trois niveaux en question en évitant non seulement les éléments du décor, mais aussi des ennemis et les projectiles qu’ils tireront dans notre direction.

Le tout dans une ambiance rétro rappelant non seulement le classique de science-fiction de 1982, mais aussi Tempest, un autre shmup, sorti au début des années 1980 en version Arcade, sous l’égide d’Atari, et sa fort plaisante suite, Tempest 2000.

Les visuels sont ainsi présentés en « fil de fer », c’est-à-dire que l’on ne voit que les arrêtes des solides, qu’il s’agisse de notre engin, des ennemis, des projectiles, ou encore des éléments du décor. Ajoutez à cela un décor qui défile rapidement, de la musique électronique, et c’est parti pour une séance de jeu tout à fait adaptée aux amateurs de la technologie des années 1980 et 1990, quand l’avenir s’affichait en lettres vertes sur un écran monochrome, et que le terme « cyberespace » faisait encore rêver.

Les joueurs souhaitent rêver, certes, mais la dure réalité les rattrapera bien assez vite: Grid Ranger n’est pas pour les explorateurs du dimanche. Il suffit d’être inattentif pendant quelques instants pour encaisser des dégâts. Et après trois impacts du genre, notre tentative d’évasion se termine là et il sera nécessaire de recommencer le niveau depuis le début.

Fort heureusement, une fois un niveau complété, il ne sera pas possible d’être forcé de relancer une partie complète, en cas de défaite.

Autre avantage: le jeu saupoudrera des objets à collecter, normalement en détruisant certains ennemis. Recueillez 30 de ces objets, et vous récupérerez un point de vie.

Mais ces points de vie, justement, ont tendance à disparaître rapidement, d’autant plus qu’une part de hasard guide la construction des niveaux. Il n’est donc pas rare, par exemple, de constater à la dernière seconde qu’il est impossible d’éviter un obstacle qui vient de se matérialiser devant nous. Cette situation peut s’avérer frustrante, mais le parcours à emprunter est généralement assez clair pour pouvoir s’appuyer sur ses réflexes et ses souvenirs récents, histoire de l’emporter, en bout de ligne.

On aurait ainsi peut-être pris une difficulté moins importante, en échange d’un ou deux niveaux supplémentaires.

Ceci étant dit, pour seulement 5$, Grid Ranger est un jeu tout à fait satisfaisant. Rapide, joli, efficace, avec une musique entraînante… et l’impression de se sauver du Master Control Program. Que demander de plus, bien honnêtement?

Grid Ranger

Développeur et éditeur: Pixeljam

Plateformes: Windows, macOS (testé sur Windows / Steam)

Jeu non disponible en français

