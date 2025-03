Red One: à la rescousse du père Noël

Sorte de fusion entre le film de Noël et le film d’action à grand déploiement, Red One, le long-métrage de Jake Kasdan mettant en vedette Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons et Lucy Liu, est maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Callum Drift, le plus baraqué des lutins qu’on n’ait jamais vu de toute l’histoire du cinéma, est à la fois le garde du corps personnel du père Noël et son chef de la sécurité. Désillusionné par la méchanceté des adultes et n’étant plus capable de voir en eux les enfants qu’ils étaient jadis, il s’apprête à remettre sa démission après 542 années de loyaux services.

À la veille du réveillon, grâce aux informations vendues par un pirate informatique ayant réussi à mettre la main sur les coordonnées secrètes du Pôle Nord, un groupe criminel kidnappe Saint-Nicolas. Qui a commis cet acte innommable, et dans quel but? Aidé par l’Autorité de Contrôle et de Restauration Mythologique, une organisation chargée de protéger les créatures de légende, Cal devra retrouver son patron et empêcher que Noël soit annulé pour la première fois depuis des siècles.

Les films de Noël sont une tradition cinématographique qui ne date pas d’hier, et à l’image de Violent Night, Red One tente de réinventer le genre en lui injectant une bonne dose de muscles et d’action.

Le réalisateur Jake Kasdan dépoussière un peu le célèbre personnage vêtu de rouge en présentant un père Noël qui s’entraîne, fait des push-ups et lève des haltères pour être en forme en prévision de la nuit du 24 au 25 décembre, ce qui n’empêche pas le scénario d’être extrêmement prévisible et banal.

Le récit critique au passage la disparition de l’esprit des Fêtes en faveur du consumérisme et repose sur une morale selon laquelle il faut conserver son cœur d’enfant et ne jamais perdre foi dans la race humaine en dépit de ses défauts, mais malgré son humour léger, le long-métrage ne risque de séduire ni les petits, ni les grands.

Red One repose beaucoup sur les images de synthèse, peut-être même un peu trop. Son village du père Noël devenu une cité imposante protégée par un dôme la rendant invisible, ses rennes géants, ses ours polaires humanoïdes ou ses bonhommes de neige horrifiques sont bien réussis et ses scènes d’action dignes de Mission Impossible, mais ce festin visuel ne compense pas pour les nombreuses faiblesses du film. Dwayne Johnson (Callum Drift) est naturel devant la caméra, mais peu importe le rôle qu’on lui donne, l’ancien lutteur professionnel livre toujours la même performance.

C’est encore plus apparent quand des acteurs de talent lui donnent la réplique. Ici, il partage l’écran avec Chris Evans (Jack O’Malley), la source de la majorité des gags dans le long-métrage. La distribution compte aussi J.K. Simmons, excellent dans la peau du père Noël, Kristofer Hivju (Games of Thrones) qui incarne Krampus, et Lucy Liu.

La version ultra-haute définition de Red One parue récemment contient le film sur un disque 4K, et s’accompagne également d’un code donnant accès à une copie numérique. Ceux et celles qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la production, les secrets du tournage et les coulisses des scènes d’action à grand déploiement devront chercher ailleurs, puisqu’on ne retrouve aucune forme de matériel supplémentaire sur l’édition, ce qui est assez rare de nos jours, surtout pour une méga production avec un budget de plus de 250 millions de dollars.

Axé bien davantage sur l’action que la magie des Fêtes, Red One ne risque vraiment pas de devenir un classique de Noël, et à part pour punir les enfants qui n’ont pas été sages, il y a peu de raisons de visionner ce film.

5.5/10

Red One

Réalisation: Jake Kasdan

Scénario: Chris Morgan et Hiram Garcia

Avec: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Roy J.K. Simmons, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju et Nick Kroll

Durée: 123 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, allemand, français, italien et espagnol