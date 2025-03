Ground of Aces, la gestion au temps du Blitz

Qui n’a jamais rêvé de… superviser une base aérienne britannique au temps du Blitz, en plein coeur de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, les jeux de gestion se multiplient et se spécialisent. Force est d’admettre, d’ailleurs, que Ground of Aces essaie peut-être un peu trop de combiner les sous-genres.

Développé par Blindflug Studios, le titre, dont une version de démonstration vient d’être rendue disponible, s’inscrit dans la foulée d’autres jeux de gestion ayant pour thème l’un des grands conflits mondiaux. Il y a bien sûr eu quantité de jeux de gestion et de tactique « pure », mais aussi d’autres qui essaiment dans des sous-genres généralement laissés de côté, comme la gestion d’un hôpital de campagne, ou encore le titre qui fait entrer dans la peau d’un fabricant de chars d’assaut.

Cette fois, donc, il faudra assurer la victoire des forces aériennes britanniques contre le Troisième Reich, tout en construisant et développant sa base, ce qui inclut assurer la subsistance de ses employés et pilotes, leur offrir le gîte et le couvert, assurer le développement de leurs compétences… Bref, une bonne façon de se rappeler que la vie de tous les jours ne s’arrête jamais, pas même en temps de guerre.

Et tout cela peut s’avérer intéressant. Surtout avec cet équivalent d’un mélange entre un jeu de gestion militaire et quelque chose tenant de Banished, par exemple, où il faut produire ses propres ressources, notamment la nourriture, l’eau potable, les matériaux de construction…

Le hic, avec ce concept, c’est que la combinaison des genres ne fonctionne pas tout à fait. On peut comprendre qu’il soit nécessaire de se débrouiller pour récupérer du métal, ici et là, ou encore s’assurer de ne pas gaspiller de carburant pour nos avions.

Mais doit-on vraiment s’échiner à produire notre propre nourriture? En creusant nos propres champs? Va-t-on nous demander d’extraire le fer du sol et de le purifier nous-mêmes pour produire des lingots? On ne passe pas loin: il est bel et bien question de construire une forge. Il s’ensuit une certaine déconnexion entre l’époque où se déroule le jeu – et tout l’aspect « c’est la guerre, il faut gérer votre flotte de Spitfires pour combattre les nazis » – et l’idée de vivre en autarcie.

L’autre aspérité, c’est que la version de démonstration est particulièrement avare de conseils: on nous indique à peu près quoi construire, mais en tentant à plusieurs reprises de progresser un minimum, ce joueur s’est rapidement trouvé à court de nourriture. Et sans nourriture, eh bien, le moral tombe et la partie se termine. Pourtant, nous ne sommes pas dans un désert, mais plutôt pas très loin d’une ville britannique…

Dans l’état actuel des choses, Ground of Aces devrait s’éloigner des jeux de gestion retournant véritablement au strict minimum, et plutôt se concentrer sur le côté base aérienne menacée par les forces allemandes; on pourrait ainsi éviter bien des étrangetés, comme la nécessité de faire pousser des céréales, alors que nos chasseurs attendent de décoller pour abattre les appareils ennemis.

Ground of Aces (en version de démonstration)

Développeur et éditeur: Blindflug Studios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface)

