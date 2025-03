Pics de glycémie: le vrai du faux

La peur d’un haut taux de glucose, ou glycémie, est partout sur les réseaux sociaux. Certains influenceurs vont jusqu’à recommander d’éviter à tout prix les pics de glycémie et d’utiliser des capteurs de glucose pour y parvenir. Le Détecteur de rumeurs a toutefois constaté que cette peur des variations du glucose est infondée pour les personnes en bonne santé.

1) Les pics de glycémie sont anormaux? Faux

En général, la concentration de sucre dans le sang devrait demeurer entre 70 mg/dl (milligramme par décilitre) et 180 mg/dl, pouvait-on lire dans un document publié en 2019 et endossé par plusieurs sociétés savantes, dont l’Association américaine du diabète et l’Association américaine des endocrinologues cliniques. Des études (par exemple, celle-ci et celle-ci) ont démontré que la glycémie se maintient dans cet intervalle la majorité du temps chez les gens en bonne santé.

Dans une recherche menée en 2024, on a observé que les sujets sans diabète pouvaient passer 12 % de leur journée avec une glycémie supérieure à 140 mg/dl. Par contre, il était très rare que le taux de glucose dépasse les seuils considérés comme sécuritaires. À titre de comparaison, les gens avec un diabète de type 1 ou 2 dont la glycémie n’est pas contrôlée passeraient 60% de leur temps au-dessus de 140 mg/dl.

2) Les repas entraînent une hausse de la glycémie? Vrai

Lors d’un repas, le sucre contenu dans les aliments se rend dans le sang et il est alors normal d’observer une hausse rapide de la glycémie. Cependant, même dans cette situation, le taux de glucose demeure généralement entre 118 et 132 mg/dl, concluait une étude européenne en 2007.

Cette étude a aussi démontré que le type de nourriture consommé affectait différemment les concentrations interstitielles de glucose, c’est-à-dire le glucose contenu dans le liquide qui remplit l’espace entre les cellules. Par exemple, certains aliments comme un bol de céréales Corn Flakes avec du lait causent des hausses rapides de la glycémie (supérieur à 140 mg/dl) chez la majorité des gens, observaient en 2018 des chercheurs américains. Plus encore, deux personnes qui mangent la même chose peuvent avoir des pics de glycémie très différents, comme l’a montré une étude en 2015.

« C’est normal d’avoir un taux de glycémie qui varie en fonction de ce qu’on fait comme niveau d’activité physique, de ce qu’on a mangé », explique le Dr René Wittmer, médecin de famille, dans un épisode du balado Le Détecteur de rumeurs sur les mythes des pics de glucose et des capteurs de glycémie. « La normale pour un individu en santé, c’est d’avoir une glycémie qui fluctue un peu dans le temps. »

3) Les hausses de glycémie sont la cause du diabète? Faux

S’il est normal d’avoir des pics de glycémie après un repas, c’est lorsque la glycémie fluctue fréquemment d’un extrême à l’autre qu’on peut suspecter un problème de santé. Des chercheurs proposent d’utiliser le concept de variabilité glycémique. Cet indicateur, exprimé en pourcentage, mesure à quel point la glycémie d’une personne peut varier d’un moment à l’autre par rapport à sa moyenne habituelle. Plus le pourcentage est élevé, plus la variabilité est grande.

Dans une étude réalisée en 2019, des scientifiques américains avaient mesuré un coefficient de variabilité moyen de 17 % chez les personnes en bonne santé. Généralement, cette variabilité est plus élevée chez les prédiabétiques ou les diabétiques. Lorsque cette valeur dépasse 27 %, cela peut signifier la présence de diabète.

Cependant, il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas nécessairement les pics de glucose et la variabilité glycémique qui font progresser le diabète, observaient en 2024 des scientifiques britanniques : ces variations sont vraisemblablement le symptôme du diabète et non pas la cause. Des chercheurs suédois notaient pour leur part en 2024 que cette variabilité plus élevée est probablement dû à un mauvais fonctionnement de cellules du pancréas.

Verdict

Aucune étude ne montre que le fait d’aplatir les pics de glycémie est bénéfique chez les personnes en bonne santé. Des fluctuations sont normales. Une variabilité glycémique plus élevée peut être un symptôme du diabète.