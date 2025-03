Hotel Architect: saurez-vous construire (et gérer) votre palace?

Les jeux de management se suivent et se ressemblent un peu; mais fort heureusement, à travers tous ces simulateurs de piètre qualité – voulez-vous gérer un entrepôt? Ou pourquoi pas un café internet? –, il y a encore de ces titres qui témoignent d’un amour pour le genre. C’est le cas d’Hotel Architect.

Développé par Pathos Interactive, publié par Wired Productions, et présentement disponible en version de démonstration, le jeu, comme son nom l’indique en partie, nous place dans la position d’un gestionnaire d’hôtel à qui il incombera de répondre aux demandes de plus en plus complexes de ses clients.

Jusque là, rien de très nouveau. Pas même ces visuels à l’allure un peu enfantine, avec ces personnages tenant davantage des Playmobils que des véritables humains. De fait, les amateurs de Theme Hospital, ou encore le plus récent Two Point Hospital, pourraient se sentir en terrain connu. D’autant plus que nos employés et nos clients, par exemple, agiront parfois de façon fort étrange et chaotique, histoire d’injecter une dose d’humour dans notre partie.

Mais là où Hotel Architect semble se démarquer, c’est justement du côté de l’architecture. Car non seulement devrons-nous gérer notre hôtel, il faudra aussi le construire. Le construire, en fait, en gérant les différentes équipes de construction, entrepreneurs et autres travailleurs. Vous voulez ajouter une nouvelle aile à votre bâtisse? Il faudra attendre que la construction soit effectuée, à commencer par les fondations, puis la décoration, et enfin les différents meubles et appareils qui permettront ensuite à vos clients (ou employés) de vaquer à leurs occupations.

Et gare à simplement « commander » les services de travailleurs et de les laisser se tourner les pouces ensuite: chaque heure passée à ne rien faire est autant d’argent jeté par les fenêtres.

De fait, malgré son côté visuel un peu rigolo, Hotel Architect propose une série de mécaniques de jeu qui iront rapidement en se complexifiant. Entre le restaurant, la réception, le nettoyage, la salle de sport, le bar, et bien sûr les chambres, il y aura fort à faire. D’autant plus que pour progresser dans le jeu, il sera nécessaire de répondre aux exigences parfois étranges des critiques et autres clients spéciaux.

Sa version de démonstration est évidemment limitée, mais Hotel Architect représente un ajout intéressant à la vaste gamme de jeux de gestion, cette fois avec un mélange bien agréable de divers styles, inspirations et mécaniques. Espérons que le produit final sera à la hauteur des attentes…

Hotel Architect (en version de démonstration)

Développeur: Pathos Interactive

Éditeur: Wired Productions

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

