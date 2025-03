Vox Populi: Germany 2025 – Saurez-vous « sauver » l’Allemagne?

Les gens de chez Velsin avaient évidemment bien planifié leur coup, en lançant Vox Populi: Germany 2025, leur jeu de simulation d’une campagne électorale, à peu près au même moment où les véritables partis politiques allemands allaient battre le pavé pour tenter d’attirer la faveur de l’électorat. Mais ce timing renforce-t-il l’attrait du titre?

Les élections allemandes, donc, un scrutin qui, dans la vraie vie, a vu la victoire de la droite, mais surtout la poursuite de la croissance de l’extrême droite, sur fond de lente désintégration du système proportionnel forçant les compromis dans ce pays.

Le joueur, lui, pourra choisir entre plusieurs options: une campagne « réaliste », avec les véritables partis et leurs chefs, ainsi qu’avec des enjeux et des événements inattendus semblant provenir tout droit de l’actualité des dernières années – notamment des questions sécuritaires, ou encore économiques –, des circonstances anachroniques (ou plutôt uchroniques?), ou encore carrément un contexte provenant tout droit de la science-fiction.

Que l’on évolue dans une Allemagne rouge depuis les années 1920, une Allemagne glissant lentement vers l’extrême droite après une réunification bâclée, ou encore une Allemagne visitée par les extraterrestres, le principe est le même: il faut obtenir le plus de votes possible pour espérer remporter l’élection.

En choisissant son chef – et incidemment, son parti –, on choisit aussi une série de positionnements idéologiques, ainsi que des capacités et des habiletés spécifiques. N’espérez pas, ainsi, avoir une influence marquée auprès des riches si vous jouez les collectivistes et prônez la disparition des grands propriétaires et la redistribution du capital.

Paradoxalement, une partie de Vox Populi est à la fois simple et complexe. Complexe, d’abord, parce qu’il faudra jongler entre diverses activités politiques, que ce soit sur le terrain ou en coulisses, pour tenter d’influencer l’électorat.

Pas question, d’ailleurs, de simplement multiplier les discours publics pour espérer l’emporter. Il faut aussi « travailler » certains groupes au corps, en quelque sorte, pour maximiser notre influence auprès de ces tranches de la population. Le tout en fonction d’une méthode de calcul un brin obscure.

Il faut aussi se préparer à d’éventuels débats électoraux, débats qui ne s’effectueront pas sous la forme d’un véritable échange d’idées, mais en jouant des « cartes » qui permettent de structurer des arguments, attaquer ceux des autres, profiter de la « catégorie » dans laquelle se trouve l’audience pour marquer des points, etc.

Tout cela est assez fastidieux, d’autant plus que l’interface n’est pas spécialement invitante pour les néophytes. On finit par s’y retrouver, mais « débattre » dans l’objectif de littéralement construire un argumentaire avec des blocs, plutôt que d’échanger des idées, offre une vision bien réductrice de la chose politique.

De la politique… sans politique?

L’aspect plus simple, maintenant, est que Vox Populi ne semble pas offrir de débat d’idées comme tel. Oh, il y a bien ces événements aléatoires qui vous forceront à prendre des décisions qui auront un impact sur votre popularité, mais il n’est pas question de présenter des promesses électorales, de prévoir des alliances, de négocier des prises de position, etc.

Dans ce cas, n’a-t-on pas un jeu vidé de sa substance? Se retrouve-t-on devant un titre où l’exercice de la chose politique se résume à quelque chose de cynique, une machine tournant à vide, simplement pour faire augmenter ou diminuer des chiffres?

On comprend qu’il soit difficile de représenter adéquatement la question politique dans un jeu vidéo. Cette politique qui, après tout, est autant une question de logique que d’émotions, celles-ci étant difficiles à transposer dans un contexte s’appuyant sur des systèmes où les choses doivent être mesurées et comparées.

Ultimement, Vox Populi: Germany 2025 est une tentative intéressante, mais incomplète, pour transposer la chose politique dans une forme vidéoludique. Mais sans la substance politique elle-même, sans les idées, on se retrouve devant quelque chose de malheureusement bien fade.

Vox Populi: Germany 2025

Développeur et éditeur: Velsin

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!