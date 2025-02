Marvel’s Spider-Man 2 débarque sur PC, mais pas sans petits pépins

La recette est familière chez Sony : après un peu plus d’un an d’exclusivité PS5, le dernier-né de la licence Spider-Man se laisse découvrir par un nouveau public grâce à un port PC réalisé par le studio néerlandais Nixxes Software, le même qui a adapté Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, en 2022. Et comme toujours, la question se pose: est-ce que le port est réussi?

Globalement, pas trop mal, mais… On n’échappe pas aux bogues, même après quelques mises à jour post-lancement. On reprochera surtout au titre de parfois geler complètement durant des combats (environ à chaque tranche de quatre heures de jeu, durant ce test) ou encore de planter à répétition sur certains PC.

On peut aussi constater que les indicateurs visuels lors de certaines quêtes (des traces à suivre qui rappellent le pistage olfactif dans The Witcher 3) ont la fâcheuse habitude de ne pas apparaître, ce qui heureusement se règle en chargeant le dernier point de sauvegarde.

Même si les animations sont soignées, on remarque par ailleurs plus d’incongruités visuelles que dans les opus précédents, comme des cheveux qui vibrent, des formes géométriques qui apparaissent sous forme d’ombres, ou encore des yeux de drôles de couleurs.

Certains joueurs témoignent aussi de problèmes de performance, mais nous n’avons rien trouvé à reprocher au taux de rafraîchissement durant ce test, sauf lors d’une ou deux cinématiques. Il faut toutefois reconnaître que la bête est gourmande. Votre carte graphique est inférieure à une RTX 4090? Ne pensez même pas à profiter pleinement des prouesses graphiques du jeu.

Cela dit, Marvel’s Spider-Man 2 est très joli, même sans pousser toutes les options au maximum. Il est toujours impressionnant de constater la quantité de détails qui meublent son monde ouvert new-yorkais, que ce soit dans les rues ou derrière les fenêtres des immeubles, ou encore la qualité des jeux de lumière.

La prise en main est aussi très agréable, que ce soit au clavier et à la souris, ou encore à la manette. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients: le clavier et la souris sont parfaits pour les déplacements en rendant plus fluides les mouvements de caméra, mais la quantité d’attaques et la vitesse des combats confèrent un net avantage ergonomique à la manette, ce qui en fera le choix le plus avisé pour la plupart des joueurs.

Une bonne nouvelle, pour conclure: contrairement à ses prédécesseurs, ce nouveau Spider-Man ne demande pas de se connecter à un compte PlayStation Network pour jouer sur PC. Ceux qui en ont déjà un, cela dit, peuvent en tirer parti en obtenant des costumes supplémentaires.

Bref, sans être le meilleur port PC qu’on ait vu, cette adaptation de Marvel’s Spider-Man 2 est somme toute plutôt réussie et elle vaut le détour, pourvu que votre machine soit assez performante. En témoigne la critique de Patrick Robert, plutôt élogieuse, au moment de la sortie de sa version console.

Marvel’s Spider-Man 2

Développeur : Insomniac Games / Nixxes Software

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PC (Steam & Epic Games Store)

Jeu disponible en français

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!