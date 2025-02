La relève de l’humour se porte bien à Montréal

À l’écart des grands circuits de diffusion, des théâtres établis et des multiples festivals de Montréal, de très bons spectacles sont proposés, ici et là, et témoignent de la relève d’artistes dont on reparlera sûrement dans un avenir proche.

J’ai eu le plaisir d’assister à l’un d’eux, un stand-up dans le beau café Cardinal de la rue Saint-Laurent où le public est accueilli au son d’un accordéon par le musicien Sébastien Daigle.

Sept humoristes dans la même soirée, six et un septième, Ben Soussan, qui fait office d’animateur, interagit avec le public et propose ses blagues sur sa nouvelle copine, sa consommation de cannabis ou ses rapports avec son identité juive, au passage, l’air de rien, histoire de chauffer la salle et préparer l’entrée des artistes invités.

Lors de cette soirée, Alex Lévesque déroule, le plus naturellement qui soit, sa vie sexuelle peu reluisante; Will Bindjar, un Néo-Québécois d’origine camerounaise, aime à comparer ses deux identités africaines et américaines; l’ancien Parisien Félix Wagner, solitaire, dépressif et passablement looser; Alex Calta qui, bien que d’origine italienne, apparaît aux yeux des autres comme un maghrébin avec toutes les conséquences humoristiques qu’il en tire; la jeune Laurie Théroux, dont les blagues tournent autour du Titanic (le film), et Jason Beaulieu, qui expose savamment toute sa philosophie du trou.

Cela donne une soirée bien relevée, très variée où des talents différents peuvent être entendus, chacun selon sa personnalité, mais toujours avec beaucoup d’intelligence. Un exercice difficile pour chacun d’eux, un défi qu’ils relèvent tous à la fois avec brio et simplicité.

Lesquels d’entre eux retrouvera-t-on dans quelque temps sur les affiches des grands spectacles? Peut-être tous. Et c’est un plaisir d’être témoin de leurs débuts de carrière et de rire de leurs premières blagues, dans un cadre aussi agréable.

Le Cardinal comédie club, dont c’était la première, le 20 février 2025, promet des spectacles avec des artistes invités différents chaque troisième jeudi du mois. Une occasion d’apprécier la relève des humoristes à Montréal.

Comédie club au 5326 boulevard Saint-Laurent, chaque 3e jeudi du mois à 19h30, à Montréal