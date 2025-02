Les aventures hautes en couleur de Border Pioneer

Saurez-vous non seulement développer votre village pour en assurer la prospérité, mais aussi défendre ce dernier contre des hordes d’ennemis toujours plus voraces et déterminés? Border Pioneer mettra définitivement votre détermination à l’épreuve…

Développé par Yahzj Games et publié par Yogscast Games, le titre est un intéressant mélange de jeu de cartes, de jeu de développement et de gestion, ainsi que de jeu de stratégie en temps réel. Un tour à la fois, le joueur devra s’assurer que sa ville produit suffisamment de ressources pour permettre non seulement sa croissance soutenue, mais aussi mettre sur pied une milice, voire une armée capable de repousser les monstres et autres créatures maléfiques qui souhaitent vous anéantir.

Mais la complexité ne s’arrête pas là: autant l’aspect économique que militaire de la chose dépend du hasard lié aux cartes que nous avons en main. Celles-ci peuvent autant être un nouveau champ à installer dans notre ville qu’un système de défense ou de nouveaux soldats, ou encore quelque chose de plus ésotérique, comme une tour lançant des projectiles magiques.

Et ces cartes comptent chacune un coût en ressources, soit des unités de production, des citoyens, de l’or, de la nourriture, etc. Pire encore, en un sens, on ne pourra posséder que 10 cartes à la fois, celles-ci étaient liées à un décompte, en nombre de tours, avant qu’elles ne disparaissent pour être remplacées par d’autres.

Comme si cela ne suffisait pas, il faudra accomplir diverses missions, en s’assurant notamment que notre roi nous ait dans ses bonnes grâces, afin d’obtenir davantage de ressources supplémentaires à chaque tour.

En voulez-vous plus? Certains bâtiments, plus avancés, confèrent des bonis en fonction de leur emplacement, comme un moulin qui maximise la production de nourriture, mais seulement à certains endroits.

Et donc, chaque tour de chaque partie représente un étrange numéro d’équilibriste, où il faut conjuguer croissance économique, développement de notre population, accroissement de la production agricole (pour nourrir cette population) et renforcement de nos positions militaires, en prévision de la prochaine attaque.

Voilà donc l’intérêt principal de Border Pioneer: devoir gérer le chaos et tenter de prévoir ses besoins à l’avance, en manoeuvrant au mieux de ses connaissances – qui seront forcément fortement limitées. La chose pourrait s’avérer quelque peu frustrante pour les amateurs de stratégie lente et minutieuse, mais on y trouve aussi une satisfaction libératrice. À découvrir.

Border Pioneer

Développeur: Yahzj Games

Éditeur: Yogscast Games

Plateformes: Windows, macOS (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

