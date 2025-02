Wicked, ou le musicien d’Oz

En revisitant le monde du Magicien d’Oz du point de vue de la Méchante Sorcière de l’Ouest, Wicked, l’adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, apporte un éclairage différent sur le classique de 1939.

Wicked s’ouvre sur l’annonce de la mort de la Méchante Sorcière de l’ouest, de son vrai nom Elphaba Thropp. Apprenant la nouvelle, le peuple d’Oz est en liesse, et célèbre en grande pompe sa disparition. Alors qu’une jeune femme dans la foule demande d’où pouvait bien venir la méchanceté du maléfique personnage, Glinda, la bonne sorcière du Nord, entreprend de raconter la jeunesse de la vilaine femme à la peau verte devant la foule rassemblée.

De sa difficile vie de famille, alors que son père donnait toute son affection à sa sœur Nessarose, handicapée à la suite d’une malformation de naissance ayant causé la mort de leur mère, en passant par les railleries constantes des autres enfants dont elle était victime, son arrivée à l’Université de Shiz, où ses talents de télékinésie lui valurent d’être pris sous l’aile de la directrice, madame Morrible, jusqu’au moment où Glinda et Elphaba en viendront à partager une chambre et à devenir amies, le film relate le parcours du controversé personnage.

Adaptation du spectacle à succès de Broadway, Wicked est une comédie musicale prenant place dans l’univers du Magicien d’Oz, le film le plus vu dans le monde d’après la bibliothèque du Congrès américain. Il s’agit à la fois d’une histoire d’origine de la Méchante Sorcière de l’Ouest, ainsi que d’une réhabilitation du personnage, détesté par des générations de cinéphiles, dont l’intrigue repose principalement sur l’idée que les vilains ne naissent pas ainsi, mais le deviennent, souvent en réaction à l’environnement dans lequel ils ont grandi.

Le scénario aborde des thèmes comme la réaction, pas toujours élégante, qu’ont les gens au contact de la différence, illustre la manière dont la popularité est souvent davantage un gage de réussite que le talent, et sert au final la leçon qu’il faut apprendre à s’accepter tel que l’on est. L’intrigue référence évidemment plusieurs éléments du film de 1939. On y apprend d’où vient le chapeau pointu de la sorcière et son balai lui permettant de voler, comment les singes de la garde ont acquis leurs ailes, ou pourquoi le chemin de briques menant à Oz est jaune.

Le Magicien d’Oz comptait évidemment son lot de pièces musicales, dont certaines sont devenues immortelles, mais j’ai personnellement trouvé les chansons de Wicked, dans le plus pur style de Broadway, mielleuses et insipides. Il faut avouer qu’il y en a beaucoup, alors que les acteurs chantent pratiquement sans cesse. Si la musique m’a un peu tombé sur les nerfs, j’ai par contre été impressionné par la grande qualité visuelle de Wicked, qui offre un spectacle à grand déploiement digne de la franchise Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux.

Je ne connaissais pas Cynthia Erivo, qui incarne ici Elphaba Thropp, mais cette dernière vole la vedette, avec une performance nuancée et une voix encore plus chaude et riche que celle d’Ariana Grande, la chanteuse populaire dont l’interprétation de Glinda est correcte, mais sans éclat. La distribution compte plusieurs acteurs de talent, comme Michelle Yeoh dans le rôle de madame Morrible, ou Jeff Goldblum dans celui du magicien d’Oz. Peter Dinklage prête sa voix au docteur Dillamond, un bouc parlant et professeur à l’Université de sorcellerie de Shiz.

L’édition haute définition de Wicked inclut le film sur disque Blu-ray, ainsi qu’une version permettant de chanter en cœur avec les interprètes du film. Le matériel supplémentaire propose dix scènes supprimées du montage ou présentées en version intégrale, un Making Of très substantiel de 45 minutes abordant les défis d’adapter la pièce de Broadway au grand écran, le choix des acteurs, les maquillages, les costumes et les accessoires, les chorégraphies ou la création des décors. Deux pistes de commentaires, la première livrée par le réalisateur Jon M. Chu et la seconde par les actrices Cynthia Erivo et Ariana Grande, complètent le menu.

Il faut évidemment avoir un faible pour les comédies musicales pour apprécier Wicked. Il est cependant dommage que le long-métrage n’adapte que la première partie du spectacle de Broadway. Il faudra attendre le second volet, dont la sortie est prévue plus tard cette année, pour connaître la fin de l’histoire.

6.5/10

Wicked

Réalisation: Jon M. Chu

Scénario: Winnie Holzman, Dana Fox et Gregory Maguire

Avec: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode et Peter Dinklage

Durée: 160 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol

