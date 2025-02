Des conseils en santé mentale douteux sur TikTok

Un tiers des vidéos sur TikTok qui donnent des conseils en santé mentale donnent des conseils trompeurs. Et ces conseils sont plus populaires que les conseils sérieux. C’est un des constats qui se dégage d’une analyse de plus de 900 vidéos diffusées en 2021.

Les chercheurs ont de plus choisi les 970 vidéos qui, en octobre 2021, étaient les plus populaires parmi toutes celles accompagnées du mot-clic #mentalhealth. Presque toutes (940) étaient en anglais.

Les études scientifiques de contenus sont encore rares sur TikTok, et ce n’est pas par manque d’intérêt des chercheurs, mais parce que cette plateforme, tout comme la plupart des plateformes, donne rarement accès à ses bases de données.

Pour cette étude, parue le 17 janvier dans la revue Digital Health, une équipe dirigée par Roxanne Turuba, de l’Université de Colombie-Britannique, n’a donc pas eu besoin d’obtenir un accès privilégié à la base de données, puisqu’elle a effectué une compilation des vidéos les plus populaires.

Les chercheurs ont constaté que le type de contenu le plus populaire était le « témoignage personnel » (574 vidéos) suivi des « conseils et informations » (319) et de « l’émotion » (198). Parmi les conseils, on en trouve sur la façon de gérer un traumatisme ou des symptômes de santé mentale, ou sur la façon d’identifier chez un proche un problème de santé mentale. On en trouve aussi sur la prise de médicaments.

Parmi celles qui donnent des conseils trompeurs, on retrouve des affirmations carrément fausses ou qui ne sont pas mises en contexte, et peuvent conduire, entre autres, à des « auto-diagnostics » erronés. Sur l’ensemble des 319 vidéos de conseils, seulement une sur cinq provient d’un professionnel de la santé, ce qui mène les auteurs de cette recherche à suggérer que ces professionnels devraient davantage s’approprier l’application.

Tenter de mieux cerner les messages qui circulent sur la santé mentale est d’autant plus important que TikTok attire tout particulièrement les moins de 30 ans, voire les adolescents: 80% des usagers ont « entre 12 et 30 ans », selon des chiffres de 2024.