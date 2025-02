Astronomics, l’exploration spatiale en mode (quasi) détente

Oui, il vous faudra oeuvrer jour et nuit pour récolter les précieuses ressources de l’espace. Mais, fort heureusement, cet esclavage des temps modernes s’effectuera dans un contexte largement très agréable: bienvenue dans Astronomics.

Développé et publié par Numizmatic, Astronomics apparaîtra familier aux amateurs de Factorio, Satisfactory et tous les autres. Afin de vous acheter un billet pour aller vivre sur la convoitée planète Terre, il faudra cumuler suffisamment d’argent pour acquérir votre billet auprès de l’omniprésente Cube Corporation.

Comment? En minant des astéroïdes, pardi! En minant des astéroïdes, puis en vendant les minéraux récupérés, histoire d’acheter un meilleur équipement, améliorer son vaisseau… histoire de miner toujours plus d’astéroïdes, toujours plus rapidement.

Rapidement, oui, car toutes nos escapades spatiales auront une durée limite: il faut absolument récupérer les minerais pendant le temps imparti, sinon l’astéroïde sur lequel nous nous trouvons sortira des limites de notre claim minier, nous forçant à laisser de côté tout ce qui aura été récolté entretemps.

Cette nécessité de faire vite est l’un des principaux attraits d’Astronomics. On évoquait un jeu plus calme, et c’est certainement le cas, mais il n’en reste pas moins qu’il existe des dangers. Nous sommes dans l’espace, après tout! Et même s’il existe certaines dispositions pour éviter que nous tombions dans un trou situé sur l’astéroïde que nous explorons, par exemple, il faudra apprendre à gérer correctement son temps pour faire le plein de minéraux précieux.

Il faudra aussi apprendre à gérer son carburant; d’un maximum de deux sauts hyperspatiaux d’une certaine longueur, d’abord, notre vaisseau pourra peu à peu, au fil d’améliorations, gagner en autonomie et en réserves d’énergie.

Idem pour les systèmes d’automatisation que l’on installera peu à peu, sur différents astéroïdes, pour faciliter notre tâche extractive: robots, grues, lasers de minage, concasseurs, raffineries… À l’instar d’autres jeux du genre, il faut construire toujours plus vite, de façon toujours plus complexe, pour obtenir des matériaux de plus grande valeur.

Et il faut aussi faire attention aux pirates. Ceux-ci feront leur apparition après avoir franchi un certain niveau de développement, et nécessiteront l’utilisation d’installations de défense, et même l’ajout d’armements et de pièces d’armure sur le robot que notre personnage contrôlera, lors des diverses missions.

De petits mondes à découvrir

Tout cela s’avère fort intéressant, et vient combler partiellement cette envie de chaînes logistiques, d’accumulation de richesses, de développement technologique… Le tout dans des environnements de petite taille, certes, mais qui sont non seulement très beaux, mais nécessitent aussi généralement une dose de réflexion, surtout lorsque vient le temps de surmonter les obstacles physiques pour assurer la réussite de notre récolte.

On regrettera, certainement, une certaine monotonie qui s’installe rapidement, en début de partie. Non seulement l’objectif du jeu est-il terriblement ennuyeux – « faites de l’argent! » –, mais il est déjà arrivé qu’aucun astéroïde ne soit à portée de notre engin spatial. Que doit-on faire, alors? Attendre? Le jeu se déroule-t-il vraiment en temps réel? Faut-il fermer le jeu et y revenir un peu plus tard?

Les choses s’améliorent, par la suite, mais on a tout de même l’impression d’être laissés à nous-mêmes. Est-ce imputable au fait que le jeu est en accès anticipé? Il faudra plusieurs heures de jeu avant de vraiment avoir l’impression de progresser.

Astronomics est certainement un jeu intéressant. Un jeu à plus petite échelle que les géants du genre, mais un jeu avec ses qualités propres et sa façon de faire les choses. Certes, la progression de début de partie peut être particulièrement lente, et les développeurs auraient peut-être avantage à y injecter un peu plus d’excitation, mais pour ceux et celles qui souhaitent explorer (et miner) la galaxie sans trop se casser la tête, c’est un titre tout désigné.

Astronomics (en accès anticipé)

Développeur et éditeur: Numizmatic

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

