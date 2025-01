The Wild Robot: la mécanique du coeur

Après avoir signé plusieurs classiques du cinéma d’animation dont Lilo & Stitch, How to Train Your Dragon ou The Croods, le réalisateur Chris Sanders frappe un autre coup de circuit avec The Wild Robot, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Comme tous les robots utilitaires, Rozzum 7134 est programmé pour s’acquitter de n’importe quelle tâche que les humains pourraient lui confier, qu’il s’agisse de l’épicerie, de la tenue de livres ou du jardinage. Suite à un typhon, le cargo de l’entreprise Universal Dynamics à bord duquel la machine prenait place s’échoue sur une île isolée. Errant dans la forêt afin d’offrir ses services à quiconque, la créature métallique ne réussit malheureusement qu’à faire fuir les animaux sauvages, qui prennent la fuite à sa vue.

Après avoir écrasé accidentellement le nid d’une oie en heurtant un arbre, Rozzum 7134 décide de prendre soin du seul œuf encore intact. Dès son éclosion, l’oison prend l’automate pour sa mère. Avec l’aide pas du tout désintéressée d’un renard, Roz devra dès lors élever le volatile, le nourrir, lui apprendre à nager, et surtout à voler avant que ne survienne l’automne, et la migration de son espèce.

De Wall-E au Géant de fer, le cinéma d’animation compte son lot de gentils robots débordant d’humanité, mais le réalisateur Chris Sanders apporte sa propre personnalité à la formule avec The Wild Robot, un film aux accents philosophiques qui, en dehors de ses blagues (très efficaces d’ailleurs), mise principalement sur l’émotion.

Bien qu’il s’adresse d’abord et avant tout à un public jeunesse, j’ai été surpris de la façon dont le long-métrage ne dédaigne pas la réalité, dépeignant les impératifs de la chaîne alimentaire et la « cruauté » du règne animal, divisé entre proies et prédateurs. Cette fable charmante opposant la technologie à la nature traite surtout de la difficulté de trouver sa place dans le monde quand on est différent, de l’importance de dépasser ses propres limitations (ou, dans ce cas-ci, sa programmation), ainsi que des défis de la parentalité, ce qui en fait une œuvre particulièrement touchante.

Plutôt que d’opter pour des rendus photoréalistes, comme c’est de plus en plus le cas dans les films d’animation, The Wild Robot opte pour un style impressionniste, avec des textures très proches de la peinture. Les animaux, autant les modèles 3D que leurs mouvements, sont très réussis, et l’usure progressive de Roz, qui se rafistole elle-même de manière artisanale avec les éléments à sa disposition, sans oublier les égratignures et le lichen poussant peu à peu sur sa surface, constitue une belle trouvaille visuelle.

Le long-métrage bénéficie d’une impressionnante brochette de comédiens pour son doublage, à commencer par Lupita Nyong’o dans le rôle du robot et de Pedro Pascal dans celui de Fink le renard. Même le jeune Kit Connor, qui prête sa voix à l’oison Brightbill, livre une performance attachante. Bill Nighy, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill et Catherine O’Hara complètent cette distribution de rêve.

La version haute définition de The Wild Robot contient le film sur disque Blu-ray, mais n’offre pas de code pour télécharger une copie numérique. On compte une bonne dose de matériel supplémentaire sur l’édition, dont la prévisualisation d’une séquence coupée au montage, une publicité pour les robots Rozzum, ou une piste de commentaires livrée par le réalisateur Chris Sanders, le producteur Jeff Hermann, la monteuse Mary Blee, le concepteur Raymond Zibach, la scénariste Heidi Jo Gilbert et l’animateur Jakob Hjort Jensen.

On retrouve en plus sept courtes revuettes abordant les techniques d’animation du long-métrage, l’enregistrement des voix en studio, les défis d’adapter le livre original de Peter Brown à l’écran, ou la composition de la trame sonore. Il y a même des leçons pour apprendre à dessiner quatre des personnages principaux, ou fabriquer son propre cerf-volant à l’effigie de Brightbill.

Dans un monde où le cinéma d’animation est trop souvent dominé par les suites de franchises à succès, The Wild Robot de Chris Sanders constitue une bouffée d’air frais, et ce film, qui ne manque vraiment pas de cœur, est destiné à devenir un grand classique du genre.

7.5/10

The Wild Robot

Réalisation: Chris Sanders

Scénario: Chris Sanders et Peter Brown

Avec: Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill et Catherine O’Hara

Durée: 101 minutes



Format : Blu-ray



Langue : Anglais, français et espagnol