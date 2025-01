Rembobinage #154: Une langue universelle

Malheureusement snobbé dans la course aux Oscars, UNE LANGUE UNIVERSELLE, coscénarisé et réalisé par Matthew Rankin, semble défier toute classification. Comédie absurde, portrait d’un Canada scindé entre le français et le… perse, représentation hors-normes de la société canadienne (et iranienne), mais aussi des relations familiales au pays des neiges éternelles… À Rembobinage, Hugo et Kevin évitent la multiplication des dindes et tentent d’y voir clair dans ce film particulièrement original.

