Les astuces simples pour voyager avec les enfants

Les voyages peuvent se compliquer avec les enfants. Pour limiter leur stress et leur fatigue, il est bon de parer à toutes les situations. Voici comment :

Emmenez des livres et des jeux

Deux livres, un carnet de coloriage et une poupée : c’est un kit parfait pour amuser vos enfants malgré l’attente. En effet, vous devrez patienter plus d’une fois avec eux. En attendant le décollage de l’avion, une visite ou un plat que vous aurez commandé. Si les enfants sont fatigués, s’ils ont faim ou s’ils sont étourdis par la foule, ce genre de situation peut leur faire perdre patience. Autant savoir y remédier !

Privilégiez les transports pratiques

Le bruit, la foule, la pollution, les sièges inconfortables et les arrêts répétés sont les caractéristiques les plus désagréables des transports en commun, que ce soit le bus ou le métro. Certes, il est parfois inévitable de prendre une navette ou un bus, mais s’il est possible de faire autrement, c’est mieux ! Surtout si vos enfants commencent à fatiguer. Pour vous rendre à l’aéroport de départ, privilégiez la voiture. Là, il existe de nombreux parkings pas cher où vous pourrez la garer et la retrouver en revenant de votre séjour.

Gardez toujours une collation

Un enfant qui a faim, c’est difficile à contrôler ! Pour éviter les plaintes et les pleurs, pensez toujours à avoir de quoi le rassasier. Des biscuits, un fruit, de l’eau… Parfois, on pars visiter un lieu et la sortie dure plus longtemps que prévu.

Faites-les participer au voyage

L’implication de l’enfant dans son voyage est une façon de l’occuper et de l’amuser. Ainsi, il ne s’ennuiera pas et gardera un souvenir des plus positifs. Si vous visitez un monument, vous pouvez lui demander de vous lire le prospectus explicatif. Non seulement il s’exercera à la lecture, mais en plus, il apprendra avec vous !

Partez plus tôt

Dès le départ de l’aéroport, ayez toujours plus d’une demie heure d’avance sur le programme. Tous les imprévus sont possibles pour les adultes et lorsqu’il y a des enfants, c’est bien plus probable qu’ils arrivent. Un enfant ne marche pas aussi vite que ses parents et s’il faut le porter, cela vous freinera dans votre avancée. Pensez aussi qu’il y aura certainement des “pause pipi” à faire et des petites crises à gérer.

Faites-les bouger avant les départs

Pour ne pas qu’ils soient trop excités lors du voyage, il faut les faire se dépenser autant que possible avant. Laissez-les jouer à la maison avant de prendre l’avion. Si vous partez à la mer, laissez-les se défouler près de l’eau au maximum pour ensuite caler une visite plus tranquille. De même, laissez-les parler comme ils veulent car, lors des visites, ils ne pourront plus ouvrir la bouche !

Ayez assez de vêtements de rechange

C’est une évidence de prévoir ce qu’il faut en vêtement, mais il faut aussi penser à avoir un pantalon dans le sac de main plutôt que dans la valise. Eh oui ! Il faut parer à tous les coups, comme aux taches qu’ils se font quand ils mangent.

Gardez un rythme adapté

Les vacances ne sont jamais de tout repos, surtout pas avec les enfants ! Pour ne pas les perturber dans leur habitudes, il est bon de préserver leur rythme et de les laisser faire des siestes comme de coutume. Ainsi, il ne faut pas trop charger le planning et laisser suffisamment de temps de repos entre deux sorties.

Préparez le voyage avec eux en amont

Pour les intéresser au voyage dès le début et pour que, une fois sur place, ils soient curieux de tout, il est idéal de les installer à vos côtés au moment de choisir la destination, le billet d’avion et l’hôtel. Vous pourrez ainsi leur montrer quelques images du lieu sans tout dévoiler et trouver avec eux sa localisation sur une carte géographique.

Réalisez un carnet de voyage en souvenir

Ticket de métro, billet du musée, serviettes des restaurants, cartes postales, emballages de nourriture : gardez tout ce qui représente votre voyage en famille. Vous les collerez dans un joli carnet que vous remplirez avec vos enfants de vos souvenirs par écrit. C’est une activité amusante qui prolongera vos vacances.