À quel point la crypto est-elle bonne pour l’économie?

Le Bitcoin a atteint le cap des 100 000 dollars, ce qui a surpris plus d’un. Cette réussite souligne l’importance croissante des crypto-monnaies. Les gens les considèrent désormais comme une force transformatrice de l’économie mondiale. Certains pays ont interdit les monnaies numériques, tandis que d’autres les tolèrent. Diverses raisons motivent ces décisions. Explorons l’impact des crypto-monnaies sur les économies émergentes et développées, ainsi que les raisons pour lesquelles elles créent tant de polémiques.

Comment les crypto-monnaies profitent à l’économie mondiale ?

Les crypto-monnaies offrent plusieurs avantages. Elles permettent des transactions rapides et sécurisées. Les systèmes bancaires traditionnels impliquent souvent des frais et des délais élevés. Les crypto-monnaies éliminent ces obstacles puisqu’elles permettent des transactions transfrontalières instantanées et à frais très avantageux. Cette efficacité constitue un avantage considérable pour les entreprises et les géants de la finance.

2024 a été une bonne année pour le marché des crypto-monnaies. En janvier, les États-Unis ont approuvé la création et l’exploitation des premiers ETF Bitcoin au comptant. Ce véhicule d’investissement permet d’investir dans la crypto de la même manière qu’on le ferait avec les matières premières ou les actions. Cela dit, certains investisseurs préfèrent mettre de l’argent dans les nouveaux projets crypto. Ils offrent généralement une meilleure plus-value. En plus, les premiers investisseurs ont plus de pouvoir et de contrôle sur le projet. Ces nouveaux projets proposent généralement des solutions innovantes à certaines des économiques et des technologies les plus urgents rencontrés par l’humanité. À titre d’exemple :

Monero qui permet des paiements complètement anonymes ;

XRP qui est idéal pour les transactions rapides et moins chères à l’échelle planétaire ;

Solana, la crypto native et utilitaire d’une blockchain idéale pour les applications décentralisées et les contrats intelligents ;

Render, pour ceux qui aimeraient obtenir de la puissance de calcul moins chère pour des projets intensifs tels que l’IA.

La technologie blockchain sur laquelle reposent les cryptos garantit la transparence. Chaque transaction est enregistrée dans un registre public. Cela réduit la fraude et la corruption. Pour le commerce mondial, elle renforce la confiance entre les parties. Les crypto-monnaies réduisent également les frais de change.

La décentralisation est un autre avantage. Les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par les gouvernements ou les banques. Cette indépendance attire les utilisateurs puisqu’elle offre une alternative aux systèmes financiers traditionnels. En temps de crise, les crypto-monnaies peuvent servir de refuge pour les actifs.

Impact sur les économies émergentes

Les économies émergentes bénéficient grandement des crypto-monnaies. Dans ces régions, de nombreuses personnes n’ont pas accès aux services bancaires. Les crypto-monnaies favorisent donc l’inclusion financière. Avec un simple smartphone, n’importe qui peut envoyer ou recevoir des paiements.

Les transferts de fonds sont un autre domaine dans lequel les crypto-monnaies sont très efficaces. Dans les pays en développement, de nombreuses personnes en détresse financière dépendent de l’argent envoyé par leurs proches à l’étranger. Les services de transfert de fonds traditionnels facturent des frais élevés. Les crypto-monnaies réduisent ces coûts, de sorte que les familles reçoivent une plus grande part de l’argent qui leur est envoyé.

Impact sur les pays développés

Dans les pays développés, les crypto-monnaies jouent un rôle différent. Elles sont considérées comme un actif d’investissement. Beaucoup considèrent le Bitcoin comme de l’« or numérique ». Les investisseurs l’utilisent pour diversifier leurs portefeuilles. Son potentiel de rendement élevé attire aussi bien les particuliers que les institutions.

Les monnaies numériques sont également un moteur d’innovation. Elles permettent de mettre en place des contrats intelligents et de mieux contrôler les chaînes d’approvisionnement. Certains gouvernements des pays développés adoptent les crypto-monnaies, car ils reconnaissent leur potentiel de croissance économique. La Suisse, par exemple, a créé une crypto valley pour attirer les startups de la blockchain. Ces initiatives stimulent les économies locales et créent des emplois.

Pays qui ont interdit les crypto-monnaies

Tous les pays ne sont pas favorables aux cryptos. Certains gouvernements craignent les risques qu’elles représentent. La Chine en est un exemple notable. Elle a interdit les crypto-monnaies pour protéger son système financier. Les autorités s’inquiétaient de la fuite des capitaux et des activités illégales.