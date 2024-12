Les jeux et activités que l’on attend en 2025

Des RPG qui ont la cote à l’heure actuelle aux MMO de niche qui attirent toujours les puristes, 2025 mettra à l’honneur tous les styles vidéoludiques. Il en sera de même avec des titres numériques plus classiques qui animeront l’actualité. Tour en vigueur.

Monster Hunter Wilds

L’opus World de MH fut une réussite qu’il n’est peut-être plus nécessaire de décrire. Néanmoins, cette dernière a vraisemblablement poussé Capcom à de nouveau faire le maximum pour s’attirer les louanges et surtout, à conserver et attirer pléthore de joueurs.

Le rendez-vous est pris le 28 février 2025 sur PC et, évidemment, sur les consoles de neuvième génération. Selon la communication officielle autour du jeu, Capcom a fait le maximum pour créer un écosystème réaliste. Cela pourrait marquer une véritable évolution par rapport à World et même, Rise. Vous l’aurez compris, l’attente pour le RPG est majeure et avec une sortie aussi précoce dans l’année civile pourrait, en cas de nouvelle réussite, pousser MH dans la liste des potentiels meilleurs jeux 2025.

Le poker en ligne

Cette activité historique n’a pas attendu 2025 pour retrouver le devant de la scène et une notoriété assez remarquable. Les actions d’une plateforme comme PokerStars ont été inspirantes pour l’univers du divertissement numérique dans son ensemble et c’est en ce sens qu’il semblait nécessaire d’inclure une telle activité dans la grande famille des titres numériques et ludiques.

Il faut dire que malgré une popularité qui dure maintenant depuis plusieurs années, le poker en ligne est l’un des domaines qui évoluent le plus, comme pour une franchise de jeux vidéo qui ne cesserait d’apporter de nouvelles fonctionnalités ! Réalité virtuelle par le passé, Power Path de nos jours : le futur est radieux et excitant. Plus que tout, il offrira à nouveau un côté précurseur à tout un milieu.

Marvel Spider-Man 2

Déjà disponible sur PlayStation 5 depuis 2023, Spider-Man est incontestablement l’un des meilleurs jeux disponibles sur la console phare de Sony, au point que ce dernier n’ait pas vraiment hésité à l’inclure dans un pack avec une console décorée pour l’occasion.

La campagne de ce titre fut considérée comme l’une des meilleures de l’univers vidéoludique ces dernières années, mais elle n’a surtout pas manqué de rendre de multiples passionnés de jeux vidéo, pantois. Et pour cause, le jeu était une exclusivité Sony !

2025 viendra néanmoins avec une grande surprise puisque dès la fin janvier 2025, le personnage de Peter Parker pourra être contrôlé par les joueurs présents sur PC. Une grande nouvelle qui laisse présager une réussite à n’en pas douter et le bon coup de l’année pour l’éditeur japonais.

Death Stranding 2

Succès commercial et critique de Kojima Productions (Metal Gear) qui venait clôturer cinq ans de travail en 2020, Death Stranding aura également le droit à sa suite, cinq ans plus tard. Le côté dystopique apprécié dans le premier opus – le tout sur une ambiance à l’inspiration islandaise – sera-t-il à nouveau de sortie ? Très certainement.

Personnages centraux de l’intrigue de 2020 qui rappelaient les similitudes et les raccourcis pris par l’ensemble des pans numériques du moment, les acteurs Norman Reedus, Léa Seydoux et Troy Baker sont de nouveau au casting de cette création vidéoludique. Cerise sur le gâteau, Elle Fanning et Shio Kutsuna devraient eux aussi être de la partie. Excitation déjà garantie.

Dune Awakening

Exemple supplémentaire des raccourcis aisément pris entre cinéma et jeux vidéo, l’arrivée d’un opus majeur du Septième Art (inspiré de l’univers de l’écrivain Frank Herbert) sur les consoles va marquer l’actualité de 2025.

Deux ans après Spice Wars, Awakening va essayer de redresser la note. Alors que le précédent opus avait récolté des critiques ambivalentes, le studio norvégien Funcom vise très certainement l’unanimité avec ce nouveau MMO. Alors que l’univers de Dune n’a jamais été aussi populaire, le monde vidéoludique a lui aussi besoin de sa référence du genre. Le pari est tenu.