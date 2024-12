Une maison hantée contre les maladies inflammatoires

Une bonne frousse peut aider à réduire l’inflammation. Du moins, selon une étrange expérience menée au Danemark: celle-ci a conduit à envoyer 113 patients dans une maison hantée, afin de mesurer ensuite, dans leur sang, des marqueurs caractéristiques de maladies inflammatoires.

L’échantillon est trop petit pour en tirer des conclusions définitives, préviennent les chercheurs. Il faut dire que d’envoyer des milliers de personnes dans des lieux hantés afin de leur donner la frousse de leur vie, pourrait être mal vu par les comités d’éthique des hôpitaux…

Mais l’idée de cette expérience ne part pas de nulle part: lorsque nous hyperventilons, cela stimule le système nerveux tout en réduisant l’inflammation. On l’a mesuré dans des circonstances comme une exposition au froid. Est-ce que le fait d’hyperventiler parce qu’un zombie nous a fait sursauter pourrait avoir le même effet?

Les chercheurs ont donc effectué des prises de sang chez ces 113 volontaires (âge moyen: 30 ans), avant et après leur visite dans la maison hantée de Vejle, au Danemark, ainsi que trois jours plus tard. Chez les 22 qui avaient des niveaux plus élevés d’inflammation —mesurés par une protéine appelée C réactive — pas moins de 18 en avaient conservé un niveau moins élevé trois jours plus tard.

Les auteurs de la recherche, parue dans la revue Brain, Behavior and Immunity, n’en sont pas à prétendre que de regarder un film d’horreur quelques fois par semaine pourrait prolonger l’espérance de vie —une autre expérience qui pourrait mal passer auprès d’un comité d’éthique. Ils le prétendent d’autant moins qu’il y a des limites à vouloir abaisser les niveaux d’inflammation, puisque ceux-ci font aussi partie de la réponse normale de notre système immunitaire.

Mais le fait de pouvoir observer un impact positif d’une grosse frousse pourrait faire plaisir à ceux qui adorent ces sensations fortes: on vient peut-être de leur trouver une utilité.