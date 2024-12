Pixels et préjugés #33: notre année 2024 en jeux

Après une année 2024 remplie de quelques bons jeux, mais aussi de plusieurs flops et de grandes déceptions, Hugo, Alexandre et Louis-Gabriel discutent des titres qu’ils ont particulièrement appréciés. Ceux, comme BALATRO, RIVEN VR et ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE, dans lesquels ils ont englouti beaucoup (beaucoup!) d’heures.

