Quelles crypto-monnaies vont exploser d’ici la fin de l’année 2024 ?

Depuis l’émergence du Bitcoin en 2009 et son succès flamboyant, les traders du monde entier se ruent vers ce marché et recherchent le prochain jeton magique qui va exploser. Seulement, il faut être en mesure de définir si une crypto-monnaie a un potentiel à la hausse ou pas. Ceci passe par des critères objectifs tels que la liquidité, la capitalisation boursière du jeton, la sécurité, etc. Les crypto actifs qui figurent sur les grandes bourses offrent généralement une meilleure liquidité.

Pour vous aider à choisir la perle rare, nous avons tenu compte de tous ces critères et vous proposons dans ce guide le top 5 des crypto-monnaies qui vont exploser d’ici la fin de l’année 2024.

1. L’Ethereum

Avec une capitalisation boursière de 299.00 milliards $, Ethereum (ETH) est la star des crypto-monnaies qui ne cesse de surprendre. Ses All Times High (ATH) se consolident au fil des cycles et ses prévisions prévoient une hausse de plus de 60 % d’ici la fin de l’année 2024, si on s’en tient aux analyses des experts. Il faut dire que la plupart des développeurs de projets cryptographiques choisissent la blockchain Ethereum pour développer leurs applications, ce qui contribue à rendre le réseau encore plus populaire.

En effet, le cours ETH s’élève actuellement à 2,487 $. L’explosion du jeton ETH d’ici décembre 2024 repose essentiellement sur la mise-à-jour de The Merge, une phase saluée par les investisseurs. Elle a fait basculer le projet de l’étape de proof-of-work à celle de proof-of-stake, délivrant le jeton ETH de son caractère inflationniste.

2. Le Bitcoin

Le Bitcoin (BTC) est leader des jetons numériques, c’est le pionnier du marché. Si les crypto-monnaies sont autant sollicitées aujourd’hui, c’est parce qu’il y’a d’abord eu le Bitcoin et son succès inédit. L’émergence du Bitcoin a été tellement frappante qu’on l’identifie aujourd’hui à l’or, car sa valeur devient inestimable avec un record historique en 2021 du cours du BTC qui s’échangeait à 68 000$ !

Pour cette fin d’année 2024, vous devez encore compter sur le Bitcoin. Et pour cause ! Le succès du lancement des ETFs Bitcoin en début d’année est encore retentissant et aura des retombés d’ici décembre. De plus, même en période basse, le Bitcoin réussi à garder le cap contrairement aux autres altcoins. Si beaucoup le critiquent pour son caractère nocif sur l’environnement, le Bitcoin n’a pas encore fini de faire parler de lui et reste une valeur sûre pour les traders et investisseurs. Le cours du BTC s’élève actuellement à 72,198 $ avec des prévisions à la hausse de l’ordre de plus de 25 % d’ici décembre 2024. Sa capitalisation boursière est de 1.26 $ trillion (environ 760 Md €), soit près de 50 % de la capitalisation globale du marché.

3. Binance Coin

Binance coin (BNB) est une crypto-monnaie populaire conçue sur le réseau Ethereum. La plateforme est appréciée pour ses frais de transactions avantageux et les différentes primes qu’elle accorde aux utilisateurs. Lancée en 2017, c’est l’une des plus grosses plateformes d’échanges de crypto-monnaies dans le monde.

Le cours du BNB a connu une augmentation salutaire avec le temps où il est passé de 0.10 $ à son lancement en 2017 à 576.28 $ aujourd’hui. Sa capitalisation boursière se chiffre à 84.12 billions $. Choisir d’investir dans le BNB en cette fin d’année 2024, c’est opter pour la sécurité et la prudence, car Binance est un réseau sûr et le volume de transactions sur la plateforme va sans cesse crescendo.

4. Solana

Baptisé le « tueur de l’Ethereum », Solana (SOL) est un projet crypto original réputé pour ses transactions rapides et sécurisées. La plateforme peut traiter dans les 65,000 XNUMX transaction/s. Ainsi, elle challenge la blockchain Ethereum sur le terrain du développement des projets cryptographiques tels que les Dapps, DeFi et NFT.

Solana travaille actuellement sur de nombreux projets d’envergure qui pourront à terme propulser la valeur de son jeton SOL sur les marchés. C’est le cas des partenariats avec des établissements financiers et le développement de son écosystème DeFi. 1 SOL s’échange pour le moment à 149.03 $, vous devriez profiter des prix avantageux pour acheter et espérer remporter des bénéfices importants d’ici décembre 2024 ou début 2025 avec les retombées des projets.

5.Dogecoin

Dogecoin (DOGE) est un meme coin très populaire dont la capitalisation boursière se chiffre à 25 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie née d’une blague a conquis les cœurs des traders et investisseurs du monde entier. Les prévisions envisagent une augmentation du DOGE de près de 150 % d’ici fin 2024. Les cœurs ne cessent de s’emballer et le soutien du milliardaire Elon Musk à la star des meme coins continuent de faire courir les traders. On s’attend encore à une nouvelle explosion d’ici décembre du cours du DOGE qui s’échange actuellement autour de 0.1138 $.

Conclusion

Vous savez maintenant quelles crypto-monnaies présentent de fortes potentialités de hausse en cette fin d’année 2024. Faites un choix judicieux en fonction de votre bourse, de votre appétence au risque, de vos objectifs individuels et du temps que vous accordez à vos activités de trading.