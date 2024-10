Rembobinage #143: Eat the Night et Rumours au FNC

Comme à chaque année, le Festival du Nouveau Cinéma s’en donne à coeur joie à Montréal. Et qui dit nouveau cinéma dit cinéma étrange, différent, audacieux, dérangeant, même. À Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest explorent deux longs et deux courts-métrages: EAT THE NIGHT (Caroline Poggi et Jonathan Vinel), RUMOURS (Guy Maddin, Evan et Galen Johnson), MERCENAIRE (Pier-Philippe Chevigny) et JOURS AVANT LA MORT DE NICKY (Denis Côté).

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur Transistor.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Envie d’encore plus de Rembobinage? Visitez-nous sur Patreon pour découvrir La Voûte, des épisodes exclusifs sur des oeuvres qui ont marqué leur époque.