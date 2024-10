Fanatical – The Catfishing of Tegan and Sara: Un imitateur si proche

Particulièrement populaire vers la fin des années 2000 et le début des années 2010, le duo Tegan and Sara, du nom des deux soeurs jumelles canadiennes, fait l’objet d’un bien étrange documentaire, prochainement lancé sur Disney+, où il est question de célébrité, de relations entre des vedettes et leurs admirateurs… Et d’une personne se faisant passer pour l’une des chanteuses sur internet.

Fanatical – The Catfishing of Tegan and Sara se penche ainsi sur « Fegan » – pour Fake Tegan – un individu qui s’est fait passer pour la chanteuse et qui, dans plusieurs cas, a correspondu pendant des semaines, voire des mois, ou même des années, avec des admiratrices du groupe (et de la chanteuse).

Le fait d’adopter l’identité d’une vedette que l’on admire particulièrement n’est pas quelque chose de nouveau, malheureusement, mais ce qui est particulier, dans l’oeuvre de la réalisatrice Erin Lee Carr, c’est que cet imposteur (ou imposteure, on l’ignore) n’a jamais semblé vouloir de l’argent, ou encore tenter de frauder ses victimes. En fait, selon les témoignages reçus, il s’agissait plutôt d’établir un contact, puis une relation plus ou moins importante.

Dans au moins un cas, d’ailleurs, la « relation » s’est développée à un point tel que des sentiments amoureux, ou à tout le moins une attirance sexuelle, ont vu le jour. Il est donc facile de comprendre que pour les victimes, pour ces jeunes femmes menées en bateau, le retour à la réalité soit particulièrement brutal. Pour l’une des personnes touchées, d’ailleurs, cela a même poussé à accuser le gérant du groupe, qui avait affirmé que tout cela découlait d’une fraude, de mentir pour protéger la chanteuse et ainsi éviter que ses « comportements toxiques » ne soient révélés au grand jour.

Non seulement la réalisatrice, en compagnie de la principale intéressée, mène-t-elle l’enquête pour tenter, plus d’une dizaine d’années après les faits, de véritablement identifier le ou la coupable, mais c’est aussi l’occasion de retourner à une époque où les réseaux sociaux étaient moins structurés qu’aujourd’hui.

Tegan and Sara a ainsi pris son essor dans un monde de forums de discussion, de pages MySpace et autres Facebook d’une autre époque. Dans ce fouillis si peu réglementé, voir émerger un tel phénomène n’est pas normal, mais n’est pas non plus complètement inattendu, hélas.

Il aura fallu bien du courage aux deux soeurs, mais aussi (et surtout!) aux victimes, pour accepter de parler de cette sombre histoire. D’autant plus que l’affaire n’est toujours pas complètement réglée, après de multiples fausses pistes.

En attendant une éventuelle conclusion, Fanatical – The Catfishing of Tegan and Sara est un regard franchement intéressant sur la face cachée de la célébrité, y compris dans un contexte où deux soeurs lesbiennes ont longtemps représenté, pour des adolescentes et de jeunes femmes queer, une première communauté à laquelle s’identifier, afin d’affirmer leur propre identité. À voir.

