Le boulevard, une performance d’acteur

Je n’ai pas lu le Le boulevard, le roman de Jean-François Sénéchal adapté pour le théâtre et mis en scène par Frédéric Bélanger. Ce livre a connu un succès de librairie au Québec, mais je ne crois pas qu’il m’aurait passionné. Je dois reconnaître cependant que la performance d’Alexandre Lagueux, dans le rôle de Chris, est tout à fait remarquable, et que l’enchainement des séquences, dans un système de décors intéressants, permet de passer un moment agréable de théâtre.

Pour son 18e anniversaire, Chris, un jeune homme « pas stupide, juste en retard », reçoit un douloureux cadeau. Sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, a quitté l’appartement qu’ils occupent sans un mot d’explication.

L’histoire aurait pu aborder cette réalité douloureuse qu’est la disparition des parents âgés des personnes déficientes. Mais dans la pièce – et dans le roman dont elle est issue –, on s’intéresse à quelque chose de différent, qui relève un peu du merveilleux. Chris, dont l’univers affectif et matériel s’effondre, et pour cause, parvient à rebondir grâce à un environnement plutôt favorable et sans doute des capacités personnelles de vie et aussi d’intelligence assez exceptionnelles.

Comme souvent dans un deuil, Chris a du mal à faire face à sa nouvelle réalité. Entre désespoir et déni, il se débat intérieurement, mais a tendance à demeurer dans la situation d’assisté qu’il vivait quand sa mère était présente et s’occupait de lui avec plus ou moins de bonheur. Mais voilà qu’autour de lui, de nombreuses belles âmes volent à son secours. S’il y a aussi des personnes peu fréquentables, tout est réuni dans l’ensemble pour qu’il puisse s’en sortir et transformer l’épreuve initiale en véritable renaissance.

Le protagoniste est ainsi entouré de nombreux autres personnages. Mais c’est surtout Chris qui raconte lui-même son histoire et permet une exceptionnelle performance d’acteur, tant dans les propos que dans les attitudes physiques. C’est un sans-faute pour Alexandre Lagueux dans un jeu particulièrement difficile à tenir.

Le jeune homme est beau, drôle, attachant, et doué de réflexions finalement très profondes sur la vie. Le boulevard est son univers et constitue un nième personnage. Chris en décrit ses allées, ses commerces, ses acteurs et surtout ses automobiles qu’il apprécie particulièrement. Les actions se déroulent au Québec avec ses saisons pour un retour un an plus tard, au 19e anniversaire de Chris qui est aussi une deuxième naissance pour lui, nettement plus favorable que la première.

Le boulevard

D’après le roman de Jean-François Sénéchal

Adaptation et mise en scène: Frédéric Bélanger

Avec : Louise Cardinal, Claude Despins, Paméla Dumont, Félix-Antoine Duval, Alexandre Lagueux, Nathalie Mallette, Sébastien Rajotte et Cédrik Tremblay-Maltais

Du 2 octobre au 2 novembre 2024 au théâtre du Rideau vert, à Montréal