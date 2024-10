Un nouveau vilain et des Megaminions pour Despicable Me 4

Après une pause de sept ans, Despicable Me 4, le quatrième film de la sympathique franchise d’animation, est maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD. Est-ce que l’attente en valait la peine ou est-ce que les studios Illumination étirent un peu trop la sauce?

Felonious Gru est toujours à l’emploi de l’Agence Vigilance de Lynx lorsque débute Despicable Me 4, mais il y a une différence majeure dans sa vie depuis le film précédent: sa petite famille s’est agrandie, et en plus de ses trois filles adoptives, il a maintenant un bébé avec Lucy. Profitant de la réunion des diplômés de 1985 à son ancienne école, le Lycée Pas Bon, il capture son rival, Maxime Le Mal, qui figure sur la liste des personnes les plus recherchées par son organisation. Le criminel parvient malheureusement à s’échapper de prison, et promet de se venger en kidnappant le nouveau-né de Gru. Par mesure de précaution, l’AVL fournit une nouvelle identité aux membres de la famille, qui deviennent les Cunningham, et les relocalisent dans la petite banlieue paisible de Mayflower, mais ces mesures seront-elles suffisantes pour empêcher les sombres desseins de celui que l’on surnomme l’homme-cafard?

La franchise Despicable Me a toujours été axée autour du concept de la famille. Dans le premier film, Gru adoptait Margo, Edith et Agnès, ce qui allait le changer profondément et lui faire abandonner sa carrière de vilain. Dans le second, il s’est trouvé une épouse, et dans le troisième, un frère jumeau. C’est encore le thème cette fois-ci avec l’arrivée d’un nouveau-né, mais le scénario de ce quatrième volet pourrait bien être le plus faible jusqu’à présent. Ça ne veut pas dire pour autant que le résultat soit mauvais puisque, en dehors de son mince fil conducteur, le long-métrage est truffé de moments cocasses et de petits détails qui font rire de bon cœur. Si la présence des Minions a toujours été une grande source d’humour, la formule est poussée encore un peu plus loin, alors que cinq d’entre eux acquièrent des superpouvoirs, ce qui ne peut que mal tourner étant donné leur personnalité chaotique.

Depuis ses débuts en 2010, l’animation des Despicable Me est d’une grande qualité, mais grâce aux avancées continuelles de la technologie dans les quatorze dernières années, ce quatrième volet est incontestablement le plus beau. Les textures des tissus, comme le foulard de laine de Gru ou les salopettes de jeans des Minions, sont photoréalistes, et pas moins de six animateurs se consacrent uniquement aux poils, cheveux et fourrures du film. La physionomie des humains par contre est beaucoup plus caricaturale, ce qui fonctionne bien et donne à l’ensemble un côté cartoonesque. Les vétérans de l’humour que sont Steve Carell (Gru) et Kristen Wiig (Lucy) reprennent évidemment leurs rôles, mais d’autres comédiens de renom joignent la distribution, à commencer par Will Ferrell, qui prête sa voix à Maxime Le Mal, Sofia Vergara, et Joey King. Même Stephen Colbert participe à l’aventure en interprétant Perry Prescott, le nouveau voisin.

En plus du film sur disque Blu-ray, l’édition haute-définition de Despicable Me 4 contient plus d’une heure de matériel supplémentaire, dont deux courts-métrages d’animation de quatre minutes chacun mettant en vedette les Minions, neuf scènes retirées du montage ou présentées en version allongées, des revuettes offrant des portraits des neuf acteurs principaux et de leurs personnages, un Making Of d’une dizaine de minutes explorant les différentes étapes de réalisation du long-métrage d’animation, une courte vidéo abordant les super-pouvoirs des cinq Megaminions, une présentation de tous les vilains de la franchise sous la forme de dossiers de l’AVL, ainsi qu’un cours accéléré pour dessiner Mega Dave, Mega Mel, Mega Jerry, Mega Gus et Mega Tim.

Avec son scénario mince et prévisible, Despicable Me 4 est sans doute le moins bon volet de la franchise, mais les nombreux inconditionnels de Gru et des Minions risquent tout de même d’apprécier le long-métrage grâce à ses personnages déjantés et à son humour bon enfant.

6.5/10

Despicable Me 4

Réalisation: Chris Renaud et Patrick Delage

Scénario: Mike White, Ken Daurio

Avec: Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Joey King, Will Ferrell, Sofia Vergara, John DiMaggio et Stephen Colbert

Durée: 94 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol