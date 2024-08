Près d’un jeune sur deux se tourne vers TikTok pour s’informer

Au diable les journaux, les sites web d’actualités et la grand-messe télévisuelle de 18 ou de 22h: selon un récent sondage réalisé par le Pew Research Center, c’est vers TikTok que se tourne une bonne partie des jeunes pour être au courant des dernières nouvelles et des développements dans le domaine de la politique.

Le coup de sonde, effectué auprès d’Américains de tous les groupes d’âge, indique que 36% de l’ensemble des répondants se tournent vers ce réseau social appartenant au géant chinois ByteDance pour « se tenir au fait de la politique », tandis que la proportion de ceux qui allument l’application pour suivre les nouvelles passe à 41%.

Chez les 18 à 29 ans, ces deux taux bondissent fortement, alors qu’environ la moitié des répondants de cette cohorte utilisent TikTok pour s’informer à propos de la politique (48%), ou encore pour suivre l’actualité (52%).

Déjà, l’an dernier, un autre coup de sonde réalisé par la même organisation avait indiqué qu’un plus grand nombre d’Américains, particulièrement les jeunes, s’informaient régulièrement sur la plateforme, comparativement aux années précédentes.

Du contenu politique visible

Toujours selon les résultats de la nouvelle enquête, environ un utilisateur sur deux voit « au moins un peu de contenu » à saveur politique sur la plateforme, mais la proportion d’usagers qui regardent une majorité de contenus liés à ce sujet n’est que de 6%.

Encore une fois, ce sont les moins de 30 ans qui voient le plus de contenu politique sur la plateforme; 50% d’entre eux ont signalé avoir aperçu de telles vidéos, comparativement à 45% chez les 30 à 49 ans, et 39% des 50 ans et plus.

Et pour ce qui est du contenu d’information, les répondants à l’enquête ont indiqué surtout visionner des vidéos à saveur humoristique à propos d’événements dans l’actualité (dans une proportion de 84%). Quelque 80% des participants ont aussi évoqué des vidéos où des personnes réagissent aux nouvelles.

Lorsqu’il est question d’éléments d’information de première main, à peine 57% des sondés ont dit avoir vu passer des articles d’actualité, qu’il s’agisse directement des textes, ou encore des republications, des liens vers des sites de nouvelles, ou encore des captures d’écran.

Enfin, un peu plus de la moitié (55%) des personnes interrogées ont mentionné avoir vu passer des informations sur des événements de dernière heure, le tout en direct.

Sans surprise, si les plus jeunes sont les plus grands utilisateurs de TikTok, ce sont aussi eux qui jugent que la plateforme a un « impact positif sur la démocratie », alors même que l’entreprise est depuis longtemps sous le coup d’accusations voulant que ByteDance profite de l’immense popularité de TikTok pour récolter des informations sur ses utilisateurs. Ces informations seraient alors rendues accessibles au Parti communiste chinois, ByteDance ayant l’obligation, comme entreprise sise en Chine, d’obéir au gouvernement central.

Chez les moins de 30 ans, la moitié (45%) des personnes jugent ainsi que la plateforme est bénéfique à la vie démocratique; cette proportion chute à 45% chez les 30 à 49 ans, puis à 23 % chez les 50 à 64 ans, et enfin à 15% chez les 65 ans et plus. À noter, d’ailleurs, que c’est auprès de ce dernier groupe d’âge que l’on remarque que l’impact négatif de l’application sur la démocratie, estimé à 16%, dépasse les avis jugés positifs.