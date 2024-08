CyberCorp, le bras armé de la… corporation

Les entreprises veulent votre bien. Voilà pourquoi OmniCorp… heu, CyberCorp, une entreprise de défense et de sécurité, veille au grain dans le jeu du même nom mêlant combat au corps à corps et gros fusils.

Le crime gangrène les rues d’Omni-City; mais aux commandes de votre robot de combat, il sera facile de venir à bout de vagues d’ennemis. Du moins, jusqu’à ce que ceux-ci deviennent de plus en plus puissants et retors.

De fait, les thématiques de ce jeu de tir et d’action cyberpunk en vue du dessus sont connues: des trafiquants d’armes; une conspiration qui remonte très haut; des robots, des armes, des armures et des habiletés spéciales que l’on améliore entre deux missions… Et bien franchement, on apprécie toujours une nouvelle dose de ce genre de choses. Pour les amateurs de titres logeant à cette enseigne, il y a parfois des bijoux à découvrir. Et CyberCorp, maintenant disponible en accès anticipé, pourrait faire partie de cette courte liste. Peut-être.

Mais il y a encore bien loin de la coupe aux lèvres. Car ce nouveau venu, développé et publié par Megame, doit se battre contre des titres déjà bien implantés. Outre Cyberpunk 2077, qui est dans une catégorie à part, il y a l’excellent Synthetik (et sa suite), Ruiner, Ghostrunner (si l’on souhaite un jeu à la première personne)… CyberCorp tente de combiner un jeu de combat au corps à corps avec le « réalisme » d’un jeu de tir, notamment avec la mécanique de la recharge dans Synthetik, où le fait d’appuyer au bon moment sur une touche précise permet de remplacer plus rapidement son chargeur, et donc de recommencer plus vite à tirer sur tout ce qui bouge.

Mais en voulant tout faire d’un coup, le jeu offre un résultat… correct, mais sans plus. Certes, on voit l’ambition, on voit où l’on veut se rendre, et il est certainement possible de voir le tout avec optimisme et d’envisager un produit fini plus audacieux, plus ambitieux, mieux exécuté.

Pour l’instant, toutefois, les combats sont particulièrement ordinaires, que ce soit du côté du tir, ou encore des affrontements au corps à corps franchement ennuyants. On se passera, aussi, des déclarations un peu idiotes des ennemis qui tournent en boucle, comme « I’m going to catch you », une phrase lancée par des sbires costauds qui veulent nous rouer de coups. On espère, en effet, qu’ils veulent nous attraper: c’est leur objectif, après tout.

Bref, en l’état, CyberCorp ressemble trop à beaucoup d’autres titres ayant chacun leur avantage pour être en mesure de se démarquer. Peut-être que le jeu trouvera son salut dans des ajouts et des modifications apportées au cours de la suite du développement. Peut-être qu’il est nécessaire d’y jouer en mode coopératif pour s’amuser vraiment. Mais pour l’instant, l’ensemble de la chose a des teintes un peu trop beiges pour son propre bien.

CyberCorp (en accès anticipé)

Développeur et éditeur: Megame

Plateformes: Windows, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Jeu non disponible en français

