Nuke Them All, un jeu de stratégie qui laisse sur sa faim

C’est bien connu, le jeu de stratégie en temps réel vit des années tristes. Des décennies tristes, peut-être? Mais voilà donc les gens de chez Indie PapaMike qui proposent Nuke Them All, un jeu de stratégie aux allures relativement rétro qui, comme son nom l’indique, laisse présager des échanges tout à fait… explosifs.

Dans un monde où il n’y a plus que des robots, il faudra agir rapidement pour capturer des usines automatisées, mais aussi – et surtout! – un ou plusieurs silos permettant de lancer des armes nucléaires sur les forces de votre adversaire, y compris dans l’idée de détruire sa base principale.

À un contexte de foire d’empoigne où vous ne faites que diriger vos unités – qui sont effectivement fabriquées automatiquement –, avec la possibilité de tirer de nombreuses ogives atomiques, ajoutez des zombies et des extraterrestres, et vous obtenez potentiellement un jeu de stratégie en temps réel novateur et audacieux, tout en étant débarrassé de la microgestion et de la nécessité de récolter une ou plusieurs ressources.

Sauf que… sauf que, eh bien, ça ne fonctionne pas. Parce que cette microgestion, justement, fait partie de l’ADN des jeux de stratégie en temps réel depuis Dune 2. Et que cet équilibre entre l’envie de produire 500 tanks ultralourds équipés de canons laser et de roquettes et la quantité limitée d’épice, de tibérium, d’or, etc., est un aspect intégral de l’aspect « stratégique » de la chose.

Ajoutez à cela une interface et un style de jeu qui se rapprochent davantage des titres pour téléphone, qu’on lance pendant une dizaine de minutes en attendant l’autobus, et on obtient quelque chose qui tend à perdre tout intérêt en finissant à peine le niveau explicatif. Un tutoriel, d’ailleurs, qu’il semble être impossible de sauter depuis une récente mise à jour.

Il n’y a rien de mal à créer un jeu casual, quelque chose de sympathique et d’un peu chaotique qui se jouera sur téléphone, par exemple. Mais les amateurs de jeux de stratégie en temps réel ont généralement plusieurs années d’expérience derrière la cravate, et se sont souvent fait les dents sur des classiques, comme StarCraft (ou sa suite), ou encore les titres de la série Command and Conquer. Se retrouver avec un ersatz aux mécaniques amputées est ennuyeux, voire agaçant. Et c’est dommage, puisque certains aspects de Nuke Them All semblent amusants comme tout.

Mal conçu, intéressant par la bande, mais plus ennuyant et frustrant qu’autre chose, Nuke Them All affirme « réinventer le genre » du jeu de stratégie en temps réel. Une bonne occasion de se rappeler que « réinventer » ne veut pas toujours dire « améliorer ».

Nuke Them All

Développeur: Indie PapaMike

Éditeur: GameEraStudios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français