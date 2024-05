Seulement la moitié des joueuses de jeux qualifient de « harcèlement » les incidents subis en ligne

Une nouvelle étude du Kensey Institute révèle que seulement 50,5% des femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel, lors de séances de jeu en ligne, ont identifié ces incidents selon ce qualificatif. Pour les femmes ayant été témoins du harcèlement sexuel d’autres femmes, toujours en jouant en ligne, ce taux passe à 42,2%.

Les résultats de cette enquête sont publiés dans le magazine spécialisé Violence Against Women.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont recueilli les avis de 182 femmes nord-américaines qui avaient joué aux jeux vidéo au moins une fois par semaine.

Les auteurs des travaux ont ainsi examiné une gamme de comportements reliés au harcèlement sexuel, des remarques sexuelles non désirées à des images explicites, en passant par les menaces de nature sexuelle.

Dans la foulée d’autres études, les chercheurs ont constaté que le harcèlement sexuel était monnaie courante dans les parties en ligne, 56,6% des participantes disant avoir subi une forme ou l’autre de ces comportements lors de leurs séances de jeu, alors que 45,6% des répondantes ont mentionné avoir été témoins de ces gestes à l’encontre d’autres femmes.

La plupart des agresseurs (79,8%) étaient des étrangers, et les agressions les plus courantes étaient notamment des remarques à caractère sexuel non sollicitées, des requêtes romantiques persistantes après s’être fait demander d’arrêter d’agir de la sorte, ainsi que des menaces à caractère sexuel.

Cependant, même avec des exemples clairs, comme des menaces de viol, plusieurs participantes disaient ne pas reconnaître leurs expériences comme du harcèlement sexuel, parlant parfois de « comportements typiques de joueurs ».

Cette façon de faire a été recensée malgré le fait que signaler ces incidents entraînaient divers degrés de détresse, de gêne, de frustration et de peur, indiquent les chercheurs.

« Ces conclusions s’inscrivent dans la foulée de plusieurs études indiquant que les femmes ne décrivent souvent pas leurs expériences sexuelles non consensuelles comme un viol, une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel. Il pourrait s’agir d’un facteur qui empêche les femmes de signaler ces incidents », affirme la Dre Zoe Peterson, directrice de la Sexual Assault Research Initiative du Kensey Institute, et principale autrice de l’étude.

« Il est injuste de s’attendre à ce que les femmes assument la responsabilité de chercher à se protéger lorsque les compagnies offrant du jeu en ligne pourraient mettre en place des systèmes qui les protègent de façon proactive. »

Au dire des chercheurs, les résultats obtenus portent à croire que le harcèlement sexuel subi en ligne est un grave problème qui entraîne de la détresse mentale et qui a des impacts négatifs sur les expériences de jeu des femmes, y compris pour celles, autour d’elles, qui sont témoins des interactions.

Toujours selon les auteurs de l’étude, les compagnies de jeux doivent agir de façon proactive pour surveiller et s’attaquer à ces comportements, au-delà du fait de s’appuyer sur les signalements volontaires, afin de créer un environnement en ligne plus sécuritaire, et accroître l’imputabilité pour les personnes qui posent ces gestes.

« En tant que femme et joueuse, moi-même, j’ai vécu d’innombrables incidents où des femmes ont été harcelées pendant qu’elles jouaient. J’espère que mes travaux de recherche aideront à faire du monde du jeu un endroit meilleur en encourageant les éditeurs et autres compagnies de l’industrie à trouver de meilleures façons pour protéger et soutenir les femmes », a mentionné Yiyao Zhou, qui a dirigé l’étude.