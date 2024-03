Silence radio, un voyage touchant à travers la magie du Yukon

Dans les territoires éloignés du Yukon, la nature est sauvage, les montagnes élevées, le climat rude et la population rare. Et l’isolement de la population était encore plus problématique dans les années 20 où l’apparition de la poste aérienne constitua une petite révolution. Quant à la radio, elle constituait le moyen vital de communication avec le reste du monde. Silence radio raconte une tranche de vie de cette époque au Yukon, un conte fictif où le jeu des marionnettes avive les sentiments des personnages dans les décors majestueux et les légendes mystérieuses qui les entourent.

Les enfants ont été incroyablement réceptifs à ce spectacle et avaient mille questions à poser aux artistes après la représentation. Car l’histoire de ces deux sœurs jumelles élevées par leur père, pilote de brousse, est touchante et intéressante à plus d’un titre. Si elle marque la fin du transport des colis par traineaux, elle constitue aussi l’émancipation des filles et la possibilité de choisir leur destin.

À l’âge adulte, l’une des sœurs aura reçu de son père la passion du pilotage tandis que l’autre préfèrera s’occuper de son bébé. Mais leur lien n’a pas disparu pour autant. Et quand l’une est en danger, l’autre fait tout pour lui venir en aide.

Dans de superbes décors de montagnes sur lesquelles se projettent de très belles peintures à l’aquarelle, les marionnettes très joliment confectionnées racontent leur histoire en donnant la parole à la radio. La musique est douce et parfaitement adaptée. L’humour apparait à chaque instant et l’ensemble est baigné dans une atmosphère de mystère.

Car la pièce ne met pas seulement en scène le père et ses deux filles. Un renard fripon fait des blagues et aide aussi les protagonistes dans leur détresse. Un caribou magique et lumineux emporte les âmes des disparus. Tout un univers de légende plane dans ce récit animé aux décors changeants qui nous font voyager de nuit ou de jour, par temps clément ou sous la tempête, au printemps verdoyant comme au cœur de l’hiver le plus rude.

Silence radio est un spectacle très réussi, à la fois drôle et émouvant, et qui touche autant les adultes que les enfants, même très jeunes.

Silence radio

Compagnie Open Pit Theatre (Yukon)

Mise en scène : Jessica Hickman

Texte : Geneviève Doyon et Jessica Hickman

Scénographie : Andrew Phoenix

Masques : Kate Braidwood

Marionnettes : Jessica Hickman

Marionnette lanterne : Andrew Phoenix

Musique originale : Dreamer’s Sea de Calla Kinglit

Environnement sonore et arrangement musical : Kate Braidwood

Éclairage : Martin Nishikawa

Interprétation : Geneviève Doyon, Jessica Hickman et Jaren Guerreiro

Aquarelles : Rosemary Scanlon

Broderie perlée : Vashti Etzel