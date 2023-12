En Asie de l’est, le pouvoir et l’influence de la Chine font craindre le pire

Environ la moitié de la population de nombreux pays de l’Est asiatique sont nerveux face à une Chine qui projette toujours plus sa puissance politique, économique et militaire; de fait, Pékin représenterait la plus grande menace géopolitique dans la région.

Ces données découlent d’une récente enquête du Pew Research Center effectuée dans quatre pays, ou plutôt trois pays et l’ancienne colonie britannique de Hong Kong, rattachée à la Chine depuis 1997. En vertu de ce coup de sonde, aussi réalisé au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, environ deux répondants sur trois estiment donc que cette projection de puissance et d’influence de la Chine est une menace plus importante que celle représentée par les autres superpuissances, c’est-à-dire les États-Unis et la Chine.

Cette froideur par rapport à Pékin est la plus importante au Japon, où trois personnes interrogées sur quatre (76 %) jugent ainsi que la Chine est une menace géopolitique plus importante, comparativement à 73 % qui ont la même opinion pour la Corée du Nord et son programme nucléaire (73 %) – un régime totalitaire dont les missiles survolent parfois le Japon, lors de tests de lancement –, la Russie (71 %), ou encore les États-Unis (53 %).

En Corée du Sud, c’est le voisin du Nord, avec qui la guerre de 1950-1953 n’a jamais officiellement pris fin, qui est la plus grande menace, du moins selon 65 % des répondants, contre 64 % qui ont le même avis de la Chine. Dans ce pays, la Russie (40 %) est jugée encore moins menaçante que l’allié américain (45 %).

À Taïwan, sans grande surprise, la Chine (66 %) est de loin perçue comme étant la plus dangereuse: aucun autre pays servant de comparatif n’obtient plus de 45 % du vote. Et encore, il s’agit des États-Unis, eux aussi alliés de la nation insulaire contre Pékin.

À Hong Kong, enfin, environ la moitié des participants ont toujours peur du maître chinois, même si la dissidence y est sévèrement réprimée par le pouvoir communiste.

Toujours selon le Pew Research Center, les personnes possédant une éducation plus avancée ont davantage tendance à juger que la menace représentée par la Chine est importante; à Hong Kong et à Taïwan, c’est aussi le cas des adultes de moins de 35 ans.

Les États-Unis, eux, sont perçus comme une menace importante par une majorité de femmes sud-coréennes, environ la moitié des adultes taïwanais plus éduqués, par les partisans du gouvernement en place en Corée du Sud, ou encore par les partisans de l’opposition à Taïwan.