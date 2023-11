L’IA peut-elle servir à plier la lessive?

On a trouvé une nouvelle utilité à l’intelligence artificielle: ramasser le linge dans une chambre d’adolescent.

Pour être exact, le bras mécanique doté d’une IA n’a pas été vraiment testé dans une telle chambre. Mais c’est vraiment ainsi que son concepteur l’a décrit: ses collègues de l’Université de Californie et lui ont voulu développer un robot qui résolve le « problème adolescent ».

Pour ce faire, le robot a dû être programmé pour reconnaître différents types de vêtements, de manière à pouvoir les distinguer de tout de qui peut traîner dans une chambre. Son bras mécanique peut dès lors saisir les items et les jeter dans le panier à linge. Il peut aussi rassembler plusieurs items pour les saisir d’un seul coup, s’épargnant des allers et retours.

La recherche est décrite dans un article prépublié sur le serveur ArXiv, et a été repéré par le magazine de vulgarisation New Scientist, qui ne peut s’empêcher d’ironiser: « il n’est pas aussi rapide ni aussi efficace qu’une personne, qui pourrait probablement ramasser 10 items à la fois ». Mais il est capable d’apprendre de ses erreurs, et au rythme où il progresse, le chercheur principal, Ken Goldberg, dit y voir une application commerciale « d’ici 10 ans ».

Resterait toutefois à séparer les vêtements par catégorie. Ou même à les plier. Mais ce sont là des tâches qui dépassent pour l’instant les capacités des robots…