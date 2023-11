Sexe à distance chez les chauves-souris

Et il s’agit bel et bien de relations sexuelles qui pourraient résulter en des bébés. Mais il pourrait y avoir une raison anatomique à cela: la taille disproportionnée du pénis.

Chez la chauve-souris sérotine (Eptesicus serotinus), une espèce commune en Europe, l’organe reproducteur du mâle peut être jusqu’à sept fois plus long que les vagins des femelles; il est de plus doté d’un embout plus large. Les chercheurs se demandent donc depuis longtemps comment ces bestioles arrivent à se reproduire. Et leur mode de vie nocturne rend difficile l’observation.

C’est la raison pour laquelle un amateur de chauves-souris avait installé une caméra dans ce grenier d’église, aux Pays-Bas. Il a ainsi pu observer 93 « événements », et a envoyé en 2020 ses images au biologiste Nicolas Fasel, de l’Université de Lausanne, en Suisse. Celui-ci a par la suite obtenu des images de quatre événements similaires, dans un refuge pour chauves-souris, en Ukraine.

Le tout a fait l’objet d’un article le 20 novembre dans la revue Current Biology. Le retraité passionné de chauves-souris, le Néerlandais Jan Jeucken, est inscrit comme deuxième signataire.

Et s’il se confirme qu’il s’agit bel et bien d’une première en matière de reproduction, comment ces mammifères volants font-ils? Il semblerait que le mâle utilise son pénis comme un bras, pour écarter une membrane protégeant l’organe reproducteur de la femelle. Une partie du large embout du pénis servirait alors en quelque sorte de ventouse. Dans la moitié des cas, la relation durait 53 minutes ou moins, mais on note dans l’article un accouplement de 12 heures et 40 minutes.