Return to Moria: polir le jeu comme on polit une armure dans une forge

Petit nouveau venu dans le domaine des jeux de survie, Return to Moria aurait peut-être pu bénéficier de ce que plusieurs autres jeux du même ont bénéficié avant lui, soit une période de beta ouverte, histoire de polir quelques angles qui pourraient briller davantage.

Inspiré de l’univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Return to Moria se déroule dans le quatrième âge, après la défaite de Sauron, et plonge les joueurs dans une aventure afin de réclamer à nouveau les dangereuses mines de la Moria au nom de Gimli, fils de Gloin.

Comme d’autres jeux de survie, la suite est assez simple: il faudra creuser pour ramasser davantage de meilleurs matériaux afin de pouvoir creuser et récupérer de meilleurs matériaux, et ainsi de suite pour se rendre au bout de l’histoire.

Contrairement à d’autres jeux de survie, cependant, Return to Moria nous pousse sans cesse à construire beaucoup de petites bases tout le long de notre parcours, un choix qui reflète la quête d’exploration sur laquelle l’histoire du jeu repose et qui donne un rythme différent au genre, qui s’articule généralement autour de grands centres vers où tout finit par converger.

Le jeu se déroule dans un décor très bien reproduit; la mine de la Moria est fidèle à sa description grandiose qu’en fait Gimli dans les films, et qu’on peut voir dans la série Rings of Power d’Amazon.

Plusieurs petites fonctions donnent du charme au jeu, que ce soit les nains qui peuvent chanter en coeur quand ils minent, qui festoient ensemble avec de la bière… On a aussi l’occasion d’explorer la Moria et même de recréer le parcours de la communauté de l’anneau, si on le souhaite, ce qui implique plusieurs heures d’exploration.

Par contre, comme mentionné plus haut, j’ai du mal à dire que ce jeu est sorti en étant prêt à être lancé.

Les bugs existent encore, notamment en matière de chargement des biomes; on dirait aussi que les réglages en ce qui concerne la présence des ennemis, partout dans la mine, n’a pas été soumis à un contrôle de qualité (des ennemis qui apparaissent trop vite après avoir été battus, ou pas du tout).

En plus des bugs, la gestion d’inventaires et des contenants comme les coffres et des machines de production pourrait bénéficier d’améliorations et de polissage pour rendre le tout plus fluide et plus facile à gérer.

J’ai lu ailleurs que certaines personnes critiquent le combat, mais à mes yeux, c’est relativement standard en ce qui concerne les jeux de survie; on reste à la base.

Ultimement, Return to Moria, c’est beaucoup de plaisir en groupe, un jeu moins cher que beaucoup de jeux triple A, et peut-être une raison de télécharger la plateforme Epic (le jeu est malheureusement disponible exclusivement sur cette plateforme, si on joue sur PC).

The Lord of the Rings: Return to Moria

Développeur: Free Range Games

Éditeur: North Beach Games

Plateformes: Windows, PlayStation 5 (testé sur Windows/Epic Games)