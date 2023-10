Pourquoi 10 milliards de crabes des neiges sont-ils morts de faim dans la mer de Bering?

Une équipe de biologistes marins travaillant pour l’Alaska Fishery Science Center de la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration dit avoir résolu le mystère derrière la disparition d’environ 10 milliards de crabes des neiges de la mer de Bering, en 2018-2019: l’eau était simplement trop chaude pour eux.

Dans leurs travaux, publiés dans Science, le groupe a utilisé des données provenant de précédentes études sur la façon dont les crabes des neiges réagissent à des températures plus élevées pour résoudre cette énigme. Gordon Kruse, un membre du North Pacific Research Board, a publié un texte, dans la même édition du magazine spécialisé, qui évoque les événements entourant cet effondrement de la population des crabes, ainsi que le travail effectué par l’équipe de recherche, dans le cadre de ces nouveaux travaux, pour trouver la réponse à cette question.

Les crabes des neiges sont relativement petits et, malgré leur nom, ne sont pas blancs – ils sont en fait rouges comme les homards. Ils vivent sur le fond de la mer dans des zones peu profondes, et sont considérés comme un plat de luxe depuis de nombreuses années.

Les pêcheurs de l’Alaska (et des chercheurs) ont d’abord remarqué un déclin dramatique du nombre de ces crustacés en 2021. Puis, en raison de la pandémie, l’étude et la pêche des crabes ont été mises en pause pendant un an. La véritable ampleur de la disparition des crabes n’a été observée qu’au début de 2023 – plus de 10 milliards de crabes manquaient à l’appel. En découvrant ce déclin alarmant, une équipe de recherche a tenté de découvrir ce qui s’était passé.

L’équipe a commencé à explorer les zones avoisinantes, en espérant que les crabes avaient seulement changé d’endroit, mais aucun signe d’entre eux n’a été détecté.

Par la suite, en notant que la région avait précédemment subi une vague de chaleur avant et pendant la disparition des crabes, les chercheurs se sont tournés vers les résultats d’une précédente étude ayant établi que lorsque la température de l’eau augmente, les besoins énergétiques des crabes augmentent aussi. Les scientifiques ont ainsi constaté que si la température de l’eau n’augmentait que de 3 degrés Celsius, les besoins caloriques des crabes doublaient.

Les données amassées indiquent que pendant la vague de chaleur, la température de l’eau avait augmenté de 3 degrés Celsius, ce qui signifie que les crabes auraient dû manger deux fois plus de nourriture pour survivre. L’équipe de recherche a aussi découvert que tout juste avant ladite vague de chaleur, la population des crabes avait largement augmenté, ce qui veut dire que la concurrence pour trouver de la nourriture était d’autant plus forte. Et cela, ont conclu les chercheurs, a mené les crabes à leur trépas.