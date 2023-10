43 millions d’enfants déplacés en six ans en raison du climat

Les événements météorologiques extrêmes ont eu des impacts se mesurant en milliards de dollars par an et ont déplacé, temporairement ou définitivement, des populations entières. Parmi ces dernières, au moins 43 millions d’enfants entre 2016 et 2021, selon une estimation inédite.

« Bien que le lien entre les changements climatiques et le déplacement [d’une population] soit complexe, il est plus clair que jamais que le climat transforme les modèles de déplacements », lit-on dans un rapport déposé le 3 octobre par l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance).

Déjà, 41 des 43 millions d’enfants déplacés l’ont été par des inondations ou des tempêtes — une tendance qui ne peut que s’accroître à court et moyen terme, en particulier dans les zones inondables des grands cours d’eau.

Plus de la moitié (23 millions) de ces enfants sont en Chine, en Inde et aux Philippines. Mais d’autres pays, avec des populations moindres, ont été touchés à des niveaux élevés: par exemple, la Dominique, un État insulaire de 754 km2 situé dans les Antilles, a vu 76 % de sa population de moins de 18 ans être déplacée entre 2016 et 2021 à cause des tempêtes.

Il s’agirait de la première estimation du genre: les enfants sont souvent « statistiquement invisibles », explique l’UNICEF, parce que les bases de données sur les personnes déplacées sont rarement détaillées par groupe d’âge.

Il resterait toutefois à distinguer les groupes évacués de façon préventive de ceux qui le sont après un désastre naturel — une distinction qui pourrait s’avérer essentielle pour, dans le futur, augmenter la proportion d’évacuations préventives et diminuer la proportion des évacuations qui n’ont lieu qu’après qu’un désastre ait laissé des morts dans son sillage.