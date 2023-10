Les Américains ne veulent pas d’une gérontocratie

Près de quatre Américains sur cinq rejettent l’idée d’être gouvernés par des élus ayant depuis très longtemps dépassé l’âge de la retraite, et son prêts à imposer un âge maximal à leurs politiciens, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center.

Ce coup de sonde est publié dans le contexte où les deux candidats présumés à la présidentielle de novembre 2024, Joe Biden et Donald Trump, ont soit déjà dépassé les 80 ans, soit s’en approche rapidement. Au total, 79 % des répondants souhaitent interdire le fait de pouvoir siéger, au sein de la Chambre des représentants ou du Sénat, au-delà de 80 années au compteur.

Cette proportion est aussi sensiblement la même pour les juges de la Cour suprême, présentement nommés à vie: 74 % des personnes interrogées sont d’avis qu’il faut là aussi imposer un âge maximum. À titre de comparaison, au Canada, les juges de la plus haute institution judiciaire du pays doivent prendre leur retraite lorsqu’il atteignent l’âge de 75 ans.

Comme le rappelle le Pew Research Center, la Constitution américaine établit un âge minimum, mais pas d’âge maximum, pour être élu à l’échelle fédérale: ainsi, pour devenir représentant, sénateur, ou encore président, il faut être âgé d’au moins 25 ans, 30 ans ou 35 ans, respectivement.

L’organisation mentionne par ailleurs que le fait d’imposer un âge maximal pour les élus fédéraux nécessiterait probablement un amendement à la Constitution, ce qui exige le feu vert des deux tiers de la Chambre et du Sénat, avec, par la suite, l’approbation des trois quarts des États. Dans le contexte actuel de la polarisation politique, aux États-Unis, une telle situation est très difficilement envisageable.

Quant à l’autre option, soit une convention suggérée par le Congrès afin d’y discuter de propositions d’amendements si cela est exigé par les deux tiers des États-Unis, elle est tout aussi impensable, ce seuil n’ayant jamais été franchi dans l’histoire américaine.

Quel est l’âge idéal d’un président?

Toujours au dire du Pew Research Center et de son coup de sonde, un président « idéal » serait dans la cinquantaine; du moins, c’est l’avis d’environ la moitié des répondants, alors qu’un quart d’entre eux pensent plutôt qu’il devrait être dans la soixantaine. À peine 3 % des personnes interrogées estiment que l’âge idéal, pour un président, serait dans la trentaine.

Le plus jeune président de l’histoire américaine, John F. Kennedy, est entré à la Maison-Blanche à l’âge de 43 ans.

À l’opposé, une recension des âges des leaders actuels, dans un total de 187 pays, a permis de déterminer qu’en date de mars dernier, l’actuel président américain, Joe Biden, était le neuvième plus âgé. Et l’ex-président et probable futur rival Donald Trump est lui aussi plus vieux que tous les autres leaders, à l’exception de 20 d’entre eux. L’âge moyen de ces leaders, à l’échelle mondiale, était de 62 ans.

À peine 3 % des Américains estiment que l’âge idéal, pour le chef de l’État, est au-delà de 70 ans… ce qui est non seulement le cas pour Joe Biden et Donald Trump, mais aussi pour la plupart des leaders républicains et démocrates à la Chambre, comme au Sénat.

Au Sénat, d’ailleurs, l’âge médian était de 65,3 ans en date de janvier dernier, indique encore le Pew Research Center. Cependant, certains vétérans sont beaucoup plus vieux: récemment décédée, la sénatrice Dianne Feinstein siégeait encore à l’âge de 90 ans. À la Chambre, on parle plutôt de 57,9 ans, les démocrates étant très légèrement plus vieux que les républicains.

À la Cour suprême, enfin, l’âge moyen est de 63 ans, le plus âgé étant Clarence Thomas, à 75 ans, alors que la plus jeune est Amy Coney Barrett, à 51 ans. Cette dernière dispose probablement, dans le contexte actuel de l’absence d’un âge limite pour siéger à la plus haute Cour du pays d’une vingtaine, sinon d’une trentaine d’années pour aider à assurer la majorité conservatrice.