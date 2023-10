Des océans plus verts

Près des deux tiers des océans ont changé de couleur au cours des deux dernières décennies, tirant davantage sur le vert qu’avant.

Le vert indique qu’il s’agit d’une plus grande production d’algues dans les eaux de surface ou près de la surface. Logiquement, le réchauffement des eaux est en cause puisque la chaleur stimule la production de chlorophylle. Mais la corrélation entre les zones où on a observé ces dernières années une production accrue de chlorophylle et celles où les données du satellite Aqua de la NASA attestent à présent d’un changement de couleur n’est pas aussi nette, notent les chercheurs britanniques et américains dans leur étude parue récemment dans Nature.

Parmi les hypothèses: des changements de populations de phytoplanctons, ou bien davantage de particules organiques flottant à la surface…

Il est certain que le réchauffement climatique joue un rôle en arrière-plan, ne serait-ce que parce que les eaux de surface plus chaudes se mélangent moins avec les eaux profondes plus froides — un phénomène appelé la stratification de l’eau. Mais est-ce que cette stratification contribue au changement de couleur, il est trop tôt pour le dire.

La question est importante, parce que détecter des « signaux » du réchauffement climatique dans les océans est un axe essentiel de recherche pour comprendre ce qui nous attend dans le prochain siècle. Comme l’écrivent les chercheurs, « compte tenu du rôle-clef des écosystèmes de phytoplanctons dans la chaîne alimentaire », notre capacité à « détecter des changements dans ces écosystèmes serait d’une grande utilité ».