Des cellules plus variées, mais une même masse

Une des surprises de cette recherche n’est toutefois pas le chiffre astronomique obtenu à la fin de toutes ces additions — en fait, il subsiste même une incertitude sur ces chiffres, du fait que les études ont plus souvent porté sur des hommes que sur des femmes.

La surprise derrière cette recherche est plutôt du côté d’une équivalence mathématique: la masse totale des petites cellules — qui sont les plus nombreuses — comme celles du sang, est à peu près la même que la masse totale des plus grandes — qui sont les moins nombreuses — comme les cellules des muscles. Une équivalence qui se vérifie également entre les deux extrémités de ce spectre.

C’est qu’il y a davantage de variété dans nos cellules qu’on ne le laissait soupçonner dans les cours de biologie: 400 différents types de cellules à travers 60 différents tissus. « Vous imagineriez qu’il y a une taille moyenne pour une cellule et que nous sommes faits à peu près de cette cellule de taille moyenne. Mais en réalité, ce n’est pas vrai », résume Eric Galbraith, de l’Université McGill, un des membres de l’équipe dont le travail est paru le 18 septembre dans la revue PNAS.

La compilation ne se risque pas à expliquer ce phénomène d’équivalence: pourquoi les cellules, à partir de l’embryon, se divisent-elles en une telle variété de tailles et de masses, tout en gardant une répartition équivalente des différentes tailles? On note toutefois que c’est un phénomène qu’on a observé en biologie marine sous le nom de Spectre de Sheldon: c’est-à-dire une corrélation inverse entre la taille d’un organisme et son abondance dans l’océan.

Les six chercheurs de trois pays qui sont derrière cette compilation ont passé en revue 1500 recherches scientifiques qui portaient tantôt sur le nombre de différents types de cellules que renferme notre corps, tantôt sur le nombre moyen de cellules pour chaque tissu de notre corps, et bien sûr leurs tailles et leurs masses respectives.