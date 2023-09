Quand les chiens penchent la tête

N’importe quel propriétaire de chien qui a prononcé des mots magiques comme « biscuit », « prendre une marche » ou « aller en auto », a vu son animal pencher la tête d’un côté. On ignore évidemment ce qui se passe dans son cerveau à ce moment. Mais des chercheurs hongrois qui ont étudié ce comportement rapportent qu’on observe un comportement similaire chez des oiseaux … et des humains.

Des recherches antérieures, soulignent-ils, nous ont appris que nos cerveaux analysent l’information de manière asymétrique : autrement dit, pas de tous les côtés en même temps. On a aussi observé que certains animaux, lorsqu’ils s’orientent par l’odeur, ont en quelque sorte une « narine préférée »: résultat, leur tête va s’incliner du « bon côté » pour tenter d’amasser le maximum d’informations olfactives.

Le cas extrême est celui du hibou, qui peut tourner sa tête de plus de 180 degrés, dans le but de mieux fixer ses yeux — mais aussi ses oreilles — sur une proie. Les chercheurs hongrois ajoutent que les chiens particulièrement doués — ceux qui peuvent se rappeler les noms de dizaines de jouets — semblent incliner la tête plus souvent que les autres, en réaction aux noms des jouets en question.

Quant à l’humain qui cherche à entendre une conversation dans un endroit bruyant, il va fréquemment tendre une oreille plutôt que de seulement s’approcher. Peut-être le chien fait-il la même chose: en réalité, il est en train de tendre une oreille vers nous, pour être sûr d’avoir bien entendu le mot magique… ou pour ne rien perdre des instructions qui vont suivre.