Le café favorise-t-il la croissance des plantes? Ça dépend

Engrais miracle pour les uns, herbicide pour les autres, le marc de café a-t-il sa place dans votre jardin? Le Détecteur de rumeurs fait le point.

Environ 15 millions de tonnes de marc de café seraient produites chaque année dans le monde: il s’agit du résidu obtenu après l’infusion des grains. Autant dire que la réutilisation d’une telle quantité de « déchets » suscite de l’intérêt chez des chercheurs, notamment en agriculture.

Son utilisation est d’ailleurs souvent recommandée dans les potagers, remarquaient dès 2016 des chercheurs australiens. Plusieurs utilisateurs y voient en effet une façon d’enrichir les sols pour accroître la productivité.

Peut-il enrichir le sol?

Dans un article publié en 2022, des scientifiques japonais concluaient, à partir d’expériences menées pendant six saisons sur des cultures de blé et de soya, que le marc de café était capable d’améliorer la composition du sol. Ces chercheurs notaient que son application à la surface du sol en augmentait le contenu en carbone et en azote.

Dans un article également publié en 2022, et s’intéressant lui aussi à l’enrichissement du sol par le marc, des chercheurs espagnols décrivaient pour leur part une hausse du contenu en phosphore, en potassium, en magnésium et en cuivre.

Les résidus du café pourraient peut-être même enrichir le contenu en minéraux de certaines plantes. Par exemple, en 2021, certains des mêmes chercheurs espagnols avaient traité du marc de café pour augmenter sa teneur en zinc et en fer. En l’appliquant à une culture de laitue, ils ont pu en améliorer la teneur. De plus, une importante réserve de ces minéraux demeurait dans le sol après la culture. Le marc agirait donc comme un système de libération lente de minéraux, selon ces scientifiques.

Peut-il être toxique pour les plantes?

Il y a toutefois un bémol, qui est la toxicité du marc de café. Dans une revue de la littérature sur la sa réutilisation publiée en 2023, une équipe de huit chercheurs, dont six Québécois, observe que cette utilisation en agriculture est limitée en raison de sa toxicité pour les plantes.

Des concentrations aussi faibles que 1 à 2 % de marc de café empêchent la croissance de la plupart des plantes, confirment les chercheurs espagnols, et ce, en dépit du sol plus riche. Dans une étude réalisée en 2017, ils avaient d’ailleurs noté que l’ajout de marc de café inhibait la croissance de la laitue.

Le phénomène s’explique en partie par le fait que le marc de café ne fait pas qu’augmenter le quantité d’azote et de phosphore dans le sol, elle les immobilise dans le sol, les rendant ainsi moins disponibles pour les plantes. De plus, le marc renferme des substances toxiques comme de la caféine, des tanins et des polyphénols. Les chercheurs espagnols ont observé que le sol contient 4000 fois plus de phénol après l’application de marc de café.

C’est d’ailleurs en raison de ces propriétés toxiques que le marc de café est parfois recommandé pour contrôler les mauvaises herbes. Dans un article publié en 2014, les chercheurs japonais rapportaient qu’en appliquant 16 kg de marc de café par mètre carré, ils pouvaient limiter la croissance des plantes indésirables.

Peut-on en diminuer la toxicité?

Pour profiter malgré tout des bénéfices du marc de café sur la fertilité du sol, des scientifiques évaluent des façons d’en diminuer la toxicité. Par exemple, les chercheurs japonais ont remarqué qu’il était possible de réduire les effets négatifs en mélangeant le marc de café avec d’autres matériels organiques comme du fumier de cheval. De plus, le fait de l’étendre à la surface du sol, et seulement après la germination des plants, semble moins nuisible que de l’incorporer dans le sol.

Par ailleurs, des chercheurs irlandais ont conclu en 2023 que faire vieillir le marc de café pendant huit mois permettrait d’en réduire les effets négatifs. L’utilisation de marc de café âgé de plus de 14 mois améliorerait même la croissance des plantes.

Les chercheurs japonais sont arrivés à des résultats similaires. Ils proposent donc d’utiliser le marc de café comme herbicide sur les terres en jachère. Des légumineuses, parce qu’elles ont davantage la capacité de fixer l’azote, pourraient être cultivées la saison suivante.

Reste qu’il faut tempérer les ardeurs des adeptes de culture bio chez qui le marc de café est depuis longtemps recommandé, résumait en juin dernier le botaniste britannique James Wong dans le New Scientist: à ses yeux, le produit continue de présenter plus d’inconvénients que d’avantages.

Verdict

Le marc de café peut enrichir le sol, mais ses propriétés toxiques en limitent l’utilisation en agriculture. Certains traitements peuvent toutefois diminuer sa toxicité pour les plantes, dans certaines circonstances et suivant certains protocoles précis.