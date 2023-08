Quand les parcs sont financés, les maisons valent plus cher

Les résidents de villes nord-américaines qui votent contre le renouvellement des taxes destinées à financer les parcs et les services récréatifs pourraient se priver d’une grande richesse en amputant eux-mêmes la valeur de leur maison, affirme une nouvelle étude réalisée par l’Université de Cincinnati.

Le Dr David Brasington s’est ainsi concentré sur les habitants de l’Ohio et a étudié l’effet de la réduction du financement destiné à la maintenance des parcs de cet État et des services récréatifs sur la valeur des propriétés immobilières. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans le Journal of Regional Science.

Le Dr Brasington a constaté que les communautés de cet État américain qui votaient pour renouveler le financement des parcs et des services récréatifs constataient que la valeur de leur maison était 13 % plus élevée trois ans après le vote, comparativement aux communautés qui votaient contre ces crédits. Pour le foyer moyen, un vote contre le renouvellement des subventions permettait d’épargner environ 70 $ par an en taxes, mais la valeur de leur propriété chutait de 30 000 $.

« J’ai été surpris de l’ampleur de l’effet », a déclaré le chercheur. « Une différence de 13 % dans la valeur d’une maison est vraiment quelque chose de gros. J’ai été étonné de voir qu’un petit changement dans le financement des parcs pouvait entraîner un tel changement dans la valeur des domiciles, au fil des ans. »

Dans le cadre de ses travaux, le Dr Brasington s’est concentré sur des communautés qui, selon les données du recensement fédéral américain, partagent des caractéristiques démographiques et économiques similaires. Les seules différences pouvant être constatées tournaient autour du fait que certaines d’entre elles avaient voté, par quelques votes, en faveur du renouvellement des taxes, et d’autres non.

Le chercheur a ensuite comparé la valeur des maisons, dans ces communautés, entre 1991 et 2016

Si la valeur des propriétés n’a pas immédiatement augmenté à la suite du vote favorable au renouvellement des taxes, trois ans après la décision des électeurs, cette valeur avait bel et bien grimpé de 13 %, comparativement aux autres communautés. Dans les années suivantes, cet écart a continué de croître.

« Mes conclusions correspondent au fait que directement après le vote pour réduire le financement des parcs et des services récréatifs, vous ne verrez pas d’effet sur la valeur de votre propriété, mais à mesure que le temps passe, peut-être que cette baisse du financement commencera à être visible, et cela viendra peut-être se refléter dans la valeur de votre maison. »

Et les résultats ne veulent pas dire que l’augmentation de la valeur des propriétés sera obligatoirement de 13 %; il s’agit plutôt d’une moyenne, précise le chercheur.

« Lorsqu’un gouvernement local offre des services, ils sont en concurrence avec d’autres gouvernements locaux et des entreprises pour développer leur assise fiscale, alors ils veulent offrir de bons services », a rappelé le Dr Brasington.

Les données démontrent ainsi que les parcs sont un service auquel tiennent les résidents, en plus d’indiquer que les parcs de l’Ohio pourraient être sous-financés.

« Les dépenses en matière de parcs et de services récréatifs semblent valoir le coup en Ohio », a poursuivi l’auteur de l’étude.

Ces nouveaux travaux s’inscrivent aussi dans la foulée de précédentes démarches ayant révélé que les communautés ayant voté en faveur des taxes pour les parcs jouissaient d’un plus grand développement résidentiel que les autres.