Penser à Dieu… et mieux accepter l’intelligence artificielle

Dieu se trouve-t-il dans la machine? Si les humains font davantage confiance à leurs congénères plutôt qu’à l’intelligence artificielle, lorsqu’ils pensent à une divinité, ils sont davantage portés à accepter les recommandations d’un ordinateur, comparativement à celles d’autres membres de leur espèce, révèle une nouvelle étude.

Ces travaux, réalisés par Keisha Cutright, professeure à l’Université Duke, ont été publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dans le cadre de huit expériences, la Pre Cutright, en compagnie de Mustafa Karatas, de l’Université Nazarbayev, ont permis de déterminer que le fait de « penser activement à propos de Dieu » promeut l’acceptation des recommandations de l’IA dans une variété de contextes, y compris en ce qui concerne le choix de films, de produits financiers, de traitements dentaires et de partenaires amoureux.

« Penser à Dieu affecte la façon dont nous voyons les choses dans notre environnement, et notre processus décisionnel », a mentionné Mme Cutright. « Un jour, cela m’a frappé de constater que l’IA et la technologie ressemblent beaucoup à la religion, dans plusieurs cas, puisque les deux sont souvent perçus comme venant réduire le rôle des humains. Nous voulions voir si la croyance en Dieu affectait la façon dont les gens s’appuyaient sur l’IA. »

Dans le cadre de leurs tests, les chercheurs ont exposé, au hasard, la moitié des participants à des tâches ou des expériences visant à leur faire penser à Dieu. Dans le cadre d’une étude, les spécialistes leur ont demandé d’écrire ce que Dieu signifiait pour eux. Au cours d’autres tests, ils ont employé des références plus subtiles à la religion, comme le fait d’exposer des gens patientant dans la salle d’attente d’une clinique dentaire à de la musique évocatrice du divin, par rapport à de la musique laïque; ou évaluer comment la proximité par rapport à une église avait une influence sur leurs choix.

« Et bien entendu, nous avons aussi mesuré l’ampleur du sentiment religieux des participants », a ajouté la Pre Cutright. « Parce que si vous êtes croyant(e), il est plus probable que Dieu compte davantage pour vous. »

Les résultats des expériences ont effectivement démontré une plus grande propension à faire confiance aux recommandations de l’IA si l’on pense activement à Dieu. « Que vous soyez religieux ou pas, nous savons que Dieu est associé à un sentiment de puissance, de grandeur et d’émerveillement », a poursuivi la Pre Cutright. « Cette admiration pour le divin suscite un sentiment de petitesse et de faillibilité chez les gens. »

Au dire de la chercheuse, les conclusions de l’étude ne viennent pas complètement inverser la préférence de gens pour les recommandations humaines, mais démontrent certainement que lorsque Dieu est présent dans les esprits, les humains n’ont pas un très grand avantage sur l’IA.

« La préférence pour les humains est très forte, mais elle commence à diminuer un peu lorsque vous évoquer des pensées pour le divin », a encore mentionne Mme Cutright. « Cela ne va pas aller jusqu’au point d’inverser la tendance, et de préférer les suggestions de l’IA à celles des humains, mais maintenant, c’est probablement plus près du 50/50 dans plusieurs situations. »

Toujours au dire de la chercheuse, l’étude a permis d’établir qu’en général, les personnes croyantes préféraient davantage les recommandations de l’IA que les personnes athées. Les compagnies devraient tenir compte de ces conclusions lorsqu’elles ciblent certains marchés, croit-elle.

« Contrairement à l’hypothèse de bien des gens, les zones comptant davantage de croyants pourraient être de bons endroits où lancer des services de recommandations découlant de l’IA », juge la Pre Cutright.