Un volcan peut-il endommager la couche d’ozone?

L’élimination progressive des CFC qui dégradaient la couche d’ozone a permis à celle-ci de guérir depuis les années 1980. Malgré tout, un trou continue de s’ouvrir et de se refermer chaque année en raison de la présence de CFC résiduels.

Le phénomène a toutefois commencé plus tôt cette année, rapporte le magazine New Scientist. En effet, le trou au-dessus de l’Antarctique atteignait déjà une taille de 3 millions de kilomètres carrés le 10 août dernier alors qu’il demeure habituellement fermé jusqu’à la fin du mois.

Cette ouverture précoce serait due à l’éruption en janvier 2022 du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai qui a généré beaucoup de vapeur d’eau dans l’atmosphère. En atteignant l’Antarctique, celle-ci s’est transformée en nuage de glace, un environnement favorable aux réactions entre les CFC et l’ozone.

Le trou ne constitue pas actuellement un danger pour la faune et la flore de l’Antarctique, à l’abri sous la neige et la glace. Cependant, si le trou se referme plus tard qu’à l’habitude, les espèces qui émergent au printemps dans l’hémisphère sud pourraient être moins biens protégés contre les rayons UV.