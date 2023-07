Que sait-on à propos de l’ozonothérapie?

Les traitements à base d’ozone sont de plus en plus populaires, du moins auprès des naturopathes. Sont-ils vraiment efficaces et, surtout, sécuritaires? Le Détecteur de rumeurs a fouillé ce sujet controversé.

Les origines de la rumeur

En mars 2023, l’actrice et entrepreneure Gwyneth Paltrow a accordé une entrevue à William Cole, un praticien en « médecine fonctionnelle » — un terme qui englobe un certain nombre de méthodes et de traitements réfutés ou qui n’ont pas encore fait leurs preuves— sur son balado The Art of Being Well. Elle y révèle alors s’être déjà fait insuffler de l’ozone par voie rectale.

Or, selon un article publié dès 2016 par le magazine économique Forbes, les traitements utilisant l’ozone étaient déjà très populaires auprès des naturopathes.

L’ozonothérapie a même ses propres associations, dont l’Académie américaine d’ozonothérapie (AAQ) et l’International Scientific Committee of Ozone Therapy (ISCO3). Cette dernière a publié en 2020 la 3e édition de la Déclaration de Madrid qui se veut une référence sur les bonnes pratiques à adopter en ozonothérapie.

La crédibilité des membres de ces associations laisse toutefois à désirer. Ainsi, le président de l’ISCO3, Gregorio Martinez-Sanchez, se présente sur son profil LinkedIn comme un consultant scientifique indépendant qui détient un doctorat en pharmacie. Le président émérite de l’AAQ — et membre fondateur de l’ISCO3 — est le médecin Frank Shallenberger, qui a fait l’objet de sanctions en Californie pour « négligence » et « incompétence » et a dû abandonner son droit de pratique. Il défend aussi des positions anti-vaccination.

En quoi consiste l’ozonothérapie?

L’ozone, un gaz composé de trois atomes d’oxygène, est considéré comme un désinfectant depuis le 19e siècle, en raison de ses puissantes propriétés oxydantes.

Mais l’ozone pourrait aussi, selon ses défenseurs, avoir un effet anti-oxydant. Des chercheurs italiens ont publié en 2019 et en 2021 deux méta-analyses des recherches sur l’efficacité thérapeutique de l’ozonothérapie pour traiter les douleurs au dos et au genou.

Selon des scientifiques brésiliens qui ont effectué en 2020 une revue de la littérature scientifique sur l’ozonothérapie, l’ozone est utilisé de plusieurs façons. Les uns l’appliquent localement sous forme d’huile ou d’eau ozonée pour traiter les plaies et les problèmes de peau. Une autre technique consiste à couvrir la peau avec un sac en plastique rempli d’un mélange d’ozone et d’oxygène. L’ozone peut aussi être injecté dans une articulation ou un muscle pour soulager certaines douleurs musculo-squelettiques.

L’ozone peut également être insufflé dans le rectum ou le vagin. Enfin, il est possible de le mélanger à du sang qui a été prélevé au préalable puis de le réinjecter dans la circulation sanguine, une technique appelée autohémothérapie.

Est-ce efficace?

Malgré les nombreuses prétentions de l’ozonothérapie, la majorité des études évaluant son efficacité sont généralement de mauvaise qualité. L’Agence américaine chargée d’évaluer les produits alimentaires et médicamenteux (FDA), en a conclu que l’ozone n’aurait aucune application utile connue en médecine.

En 2017, des scientifiques australiens ont publié une revue systématique des études mesurant spécifiquement l’efficacité de l’ozonothérapie pour le traitement des plaies chroniques. Même si une amélioration a été notée chez les patients traités avec l’ozonothérapie, comparativement au groupe contrôle, les données n’étaient pas suffisantes pour conclure: faible nombre de participants, des différences importantes de méthodologie d’une étude à l’autre, et plusieurs études qui n’étaient pas randomisées. Une revue systématique sur le même traitement, menée en Chine en 2021, est arrivée à des conclusions similaires.

Des revues de littérature réalisées au Brésil et au Portugal ont pour leur part analysé l’efficacité de l’ozone en dentisterie. La première a tranché que les études existantes montraient plusieurs limitations et que l’ozone n’était pas indiqué pour remplacer ou compléter les traitements traditionnels à base d’hypochlorite de sodium —utilisés pour désinfecter lors des traitements de canal. La deuxième souligne qu’il n’y a pas assez de preuve dans les essais contrôlés randomisés pour recommander l’ozone comme traitement des caries dentaires.

Des méta-analyses et des revues systématiques ont aussi été menées pour déterminer l’efficacité de l’ozone dans le traitement de l’arthrose du genou par des chercheurs italiens en 2020 et iraniens en 2020 et en 2022. L’analyse de 2022 a noté certains bénéfices un à trois mois après le traitement, mais ceux-ci étaient complètement disparus après un an. L’autre équipe iranienne n’a pas observé de différence entre l’acide hyaluronique et l’ozone pour réduire la douleur ou améliorer le fonctionnement des articulations. Les bénéfices de l’ozone seraient dus à un effet placebo, selon eux. Les chercheurs italiens ont pour leur part remarqué que toutes les études analysées étaient de mauvaise qualité et comportaient plusieurs biais.

Tout récemment, une méta-analyse a été publiée en Chine sur les effets de l’ozonothérapie contre la COVID-19. Bien que les résultats semblent positifs, les auteurs remarquent que seulement 4 des 8 études ont été randomisées et que les échantillons étaient très petits.

Est-ce sécuritaire?

La FDA rappelle que l’ozone est un gaz toxique. Son inhalation provoque une irritation des poumons, pouvant causer un œdème pulmonaire. Des effets sur le système nerveux central, le cœur et la vision ont également été rapportés. Même l’ISCO3 reconnaît que l’inhalation d’ozone devrait être interdite et ajoute que l’injection d’ozone directement dans le sang n’est pas recommandée en raison du risque d’embolie.

La méta-analyse italienne portant sur le soulagement de l’arthrose du genou souligne qu’aucun effet secondaire n’a été rapporté dans les 11 études réalisées auprès d’un total de 858 patients. Cependant, dans un article publié en 2017, des scientifiques roumains rapportaient des cas d’infections sérieuses lors de l’injection d’ozone dans la colonne vertébrale.

Selon les chercheurs chinois qui s’étaient intéressés en 2021 à l’ozonothérapie pour traiter les plaies, la toxicité de l’ozone dépendrait du dosage et de la voie d’administration. La FDA remarque toutefois à ce sujet que, pour être efficace comme désinfectant, les concentrations nécessaires d’ozone doivent être supérieures à ce qu’un être humain ou un animal peut tolérer.

Verdict

Les études portant sur l’ozonothérapie ne sont généralement pas d’assez bonne qualité pour qu’on puisse évaluer son efficacité, mais les résultats ne sont pour l’instant pas encourageants. On sait également très peu de choses sur les risques potentiels de ce gaz, par définition toxique à certaines doses.