Les Canadiens toujours plus victimes des pirates informatiques

Si la proportion de Canadiens utilisant le web a continué d’augmenter, entre 2020 et 2022, notamment chez les plus âgés – les 75 ans et plus –, ces internautes ont aussi été plus nombreux à tomber entre les griffes de pirates, fraudeurs et autres personnes mal intentionnées en ligne, révèle Statistique Canada.

Dans le cadre d’une nouvelle note d’information, l’agence fédérale indique ainsi que la proportion de Canadiens victimes d’incidents de cybersécurité « est passée de 58 % en 2020 à 70 % en 2022 ».

Mais un incident de cybersécurité ne veut pas nécessairement dire être victime d’une attaque en bonne et due forme; les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête de Statistique Canada évoquent surtout la réception de pourriels non sollicités (60 % des répondants), ou encore d’autres contenus frauduleux reçus par courriel (40 %).

« Les autres incidents comprennent le fait d’être redirigé vers des sites Web frauduleux demandant des renseignements personnels (22 %), la présence d’un virus ou d’autres logiciels malveillants installés sans autorisation (11 %) et l’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement (9 %) », lit-on encore dans la note d’information.

Dans l’ensemble des personnes ayant subi un incident de cybersécurité, l’an dernier, 6 % ont indiqué avoir perdu de l’argent.

Par ailleurs, près d’un Canadien sur 10 a dit s’être senti victimisé à la suite d’un incident en ligne, notamment en lien avec de l’intimidation, du harcèlement et de la discrimination, ou encore lors de l’utilisation abusive de photos, de vidéos ou d’autres contenus personnel, mentionne l’agence fédérale.

« Parmi les divers groupes d’âge, ce sont les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans (11 %) qui ont affiché la plus forte proportion de personnes s’étant senties victimisées à la suite d’un incident en ligne », ajoute-t-on, preuve que les questions de protection de la vie privée et de défense contre les violences sur le web sont des enjeux particulièrement importants du côté des adolescents et des jeunes adultes, qui ont grandi avec l’univers numérique, mais qui peuvent aussi y être davantage vulnérables.

Tout cela se produit dans un contexte où 95 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus sont maintenant branchés, contre 92 % en 2020. Chez les 75 ans et plus, indique Statistique Canada, le taux d’utilisation a fortement augmenté pendant cette même période, soit de 62 %, en 2020, à 72 %, l’an dernier. Est-ce en raison de la pandémie et de la suspension de la très grande majorité des activités sociales traditionnelles, qui se sont déplacées en ligne? L’agence fédérale ne le dit pas.