Nos plus vieilles protéines du monde

Il faut se rappeler que si des os et des dents peuvent survivre pendant des centaines de millions d’années, il n’en est pas de même de la partie de leur contenu qui intéresse les biologistes: les gènes. Ou même, dans ce cas-ci, les protéines. Notre ADN est une molécule qui se dégrade très vite, en quelques milliers d’années à peine, et c’est grâce à un mélange de coups de chance et d’une technologie appelée la spectrométrie de masse, qu’on a pu identifier depuis les années 2000 des fragments d’ADN de Néandertaliens — le record étant pour l’instant de 400 000 ans.

Des protéines animales plus anciennes ont été observées: une recherche parue en 2016 faisait état de protéines d’autruches vieilles de 3,8 millions d’années, identifiées en Tanzanie. On s’attendait donc tôt ou tard à trouver quelque chose qui soit plus près de notre famille.

Les dents dont il est question ici proviennent de paranthropes (Paranthropus robustus): un de nos très proches cousins, qui marchait sur deux pattes et avait un corps relativement petit. Les experts ne s’entendent pas sur le fait de le désigner comme une espèce distincte et plusieurs le rangent parmi les australopithèques. Les dents font partie d’une série de fossiles trouvés dans une caverne sud-africaine.

Il n’est pas clair si une protéine fournit suffisamment d’informations génétiques pour situer l’individu par rapport à des ancêtres ou des cousins plus récents —une des protéines, amélogénine-Y, est produite par les gènes du chromosome Y, ce qui nous apprend tout au plus le sexe de l’individu. Mais déjà, la variabilité observée amène les chercheurs de quatre pays à suggérer, dans leur étude pré-publiée le 3 juillet, qu’elle reflèterait une variabilité génétique à travers « l’espèce » paranthrope. Dans tous les cas, plus les généticiens auront ramassé de ces « traces » du passé, plus ils seront en mesure de comparer.