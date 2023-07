La violence par armes à feu, un problème criant pour la majorité des Américains

Malgré le vaste espace médiatique et politique occupé par les défenseurs du droit de porter des armes, aux États-Unis, près de deux Américains sur trois jugent que la question de la violence liée aux pistolets, fusils et autres est un très important problème qui concerne l’ensemble du pays.

Selon un sondage réalisé par le Pew Research Center, 60 % des répondants jugent ainsi que la violence liée aux armes à feu est « un problème très important »; au total, à peine 4 % jugent que cette question n’est pas du tout problématique.

De fait, 62 % des adultes américains estiment qu’au cours des cinq prochaines années, le phénomène ira en empirant. Seulement 7 % des participants croient plutôt que la violence armée va diminuer.

Cependant, l’Amérique est divisée directement en son centre quant à savoir si le fait de pouvoir posséder une arme – le principe qui est au coeur du deuxième amendement de la constitution américaine – est oui ou non une bonne chose dans ces circonstances. De part et d’autre, on estime à parts égales (49 %) que la possession d’arme « réduit le sentiment de sécurité en offrant à trop le gens un accès à des armes à feu, en plus de faire croître les mauvaises utilisations de celles-ci », alors qu’exactement la même proportion croit plutôt que la possession d’arme « augmente le niveau de sécurité en permettant aux citoyens respectueux des lois de se protéger eux-mêmes ».

Qu’à cela ne tienne, plus de la moitié des Américains (58 %) estiment que les lois de contrôle des armes devraient être plus strictes. Comme le mentionne le Pew Research Center, l’idée de durcir la législation gagne des adhérents depuis 2021, et se trouve à peu près au même niveau qu’il était en 2019.

Une forte majorité de répondants (79 %) estiment aussi qu’il faudrait rehausser à 21 ans l’âge minimum pour acheter une arme à feu. Rappelons que 21 ans est aussi, dans la plupart des États, l’âge minimum pour pouvoir consommer de l’alcool. Il est donc possible, dans de nombreux cas, d’acheter une arme à feu (ou de s’engager dans l’armée), mais pas une bière.

Et une majorité de sondés, allant de 64 à 66 %, sont en faveur d’interdire les armes d’assaut et les magazines à forte capacité, respectivement.

S’il y a un enjeu qui suscite une profonde division au sein de la société américaine, c’est bien celui de la possession d’armes à feu; 81 % des démocrates estiment ainsi que la violence liée aux armes à feu est un problème très important, contre 38 % des républicains. La courbe est toutefois ascendante au sein des deux partis depuis 2021.

À l’opposé (mais toujours en hausse, cette fois depuis 2022), 64 % des républicains sont persuadés que les crimes violents sont eux aussi un « problème national très important », contre 52 % des démocrates.

Et devant une multiplication des fusillades dans les écoles, environ la moitié des répondants sont maintenant en faveur de permettre aux enseignants d’être armés en classe, en hausse par rapport à 43 % l’an dernier, mentionne le Pew Research Center.