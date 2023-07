S’entraîner le soir peut-il nuire au sommeil? Oui et non

Il est souvent déconseillé de pratiquer une activité physique en soirée, de crainte que cela ne nuise au sommeil. Les sportifs de soirée peuvent en réalité dormir sur leurs deux oreilles… à condition de respecter certaines règles, constate le Détecteur de rumeurs.

L’origine de la rumeur

Si le matin reste le moment de prédilection de la moitié des sportifs, 25 % des Américains préfèrent s’entraîner le soir.

Cependant, l’exercice physique entraîne une augmentation de la température corporelle et une accélération du rythme cardiaque, deux conditions qui ne prédisposent pas à tomber facilement dans les bras de Morphée. Au contraire, le corps a besoin d’un environnement frais pour s’endormir, soit autour de 18°C. Même chose pour le rythme cardiaque : il peut diminuer jusqu’à 40 battements par minute pendant le sommeil.

Se donner du temps

Toutefois, rares sont les sportifs qui s’allongent pour la nuit dans les minutes suivant la fin de l’entraînement. C’est d’ailleurs ce que concluent les études sur le sujet: une méta-analyse de l’Université Concordia parue en 2021 a regroupé 15 petites études pour vérifier si une séance d’exercice intense effectuée en soirée pouvait influencer le sommeil. Ils ont observé que l’entraînement avant de dormir peut avoir des bienfaits, mais seulement s’il est réalisé plus de deux heures avant d’aller au lit. En-dessous de ce seuil, les participants avaient plus de difficultés à s’endormir et dormaient globalement moins longtemps. On note toutefois que les 15 études mises bout à bout ne représentent qu’un petit nombre de participants.

Une petite étude australienne concluait quant à elle qu’en terminant l’activité 90 minutes avant de se glisser sous les draps, le corps avait le temps de réajuster sa température. Aucune différence n’a été observée sur la durée ou les cycles du sommeil entre ceux qui avaient pratiqué une activité aérobique modérée et ceux qui n’avaient pas bougé du tout. Une méta-analyse parue en Suisse en 2019 arrivait aussi à la conclusion que l’entraînement le soir n’affectait pas négativement le sommeil sauf, peut-être, si l’exercice intense se terminait moins d’une heure avant le sommeil.

Lève-tôt ou couche-tard?

Une autre raison de laisser la porte ouverte à de l’entraînement en soirée est que nous n’avons pas tous la même horloge interne, qui fait de nous un couche-tard ou un lève-tôt. Pour certains, la soirée est la période de la journée où ils ont le plus d’énergie.

Les oiseaux de nuit peuvent ainsi se permettre de bouger en soirée sans compromettre leur sommeil puisque cela correspond à leur cycle naturel d’endormissement. Ceux qui se lèvent aux aurores auront plutôt intérêt à pratiquer un exercice très tôt en soirée pour ne pas retarder le moment où ils iront au lit.

Chose certaine, peu importe le moment de la journée où l’activité est effectuée, les individus qui s’entraînent ont globalement un meilleur sommeil que ceux qui ne s’entraînent pas du tout.

En effet, un exercice cardio-vasculaire régulier serait bénéfique pour les insomniaques, en améliorant la qualité de leur sommeil et en les aidant à s’endormir plus rapidement. Cela diminuerait aussi la sévérité de certains troubles, comme l’apnée du sommeil. La pratique régulière d’un sport aurait aussi des bienfaits sur la réduction du stress et de l’anxiété.

Verdict

Bouger améliore la qualité du sommeil, peu importe l’heure à laquelle on pratique un sport. Le mot d’ordre reste toutefois de compter au moins 90 minutes après l’activité physique pour faciliter l’endormissement.